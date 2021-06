Deuxième match et deuxième choc pour l'Allemagne, samedi 19 juin (18h), toujours à l'Allianz Arena de Munich, sous les yeux de quelque 15.000 spectateurs. S'ils ont été à la hauteur du choc et ont eu la possession face à l'équipe de France, les hommes de Joachim Löw ont manqué d'efficacité dans les deux surfaces et se retrouvent déjà en danger pour la suite de la compétition.

Une nouvelle défaite face au Portugal de Cristiano Ronaldo les obligeraient à battre la Hongrie lors du troisième match, mercredi 23 juin (21h)... mais surtout à prier pour faire partie, avec trois points seulement, des quatre meilleurs 3es de groupe repêchés. Un match nul ne serait pas une bonne affaire mais permettrait de se donner plus de chances de passer, voire de coiffer le Portugal sur le fil.

De leur côté, les champions d'Europe en titre arrivent lancés grâce à leur tardive mais large victoire sur la Hongrie (3-0), avec deux buts de Ronaldo. Ils valideront leur billet pour les 8es de finale en cas de succès à Munich.

Portugal-Allemagne : l'avant-match en direct

7e - Nouvelle offensive allemande avec Gnabry dans la surface. Son centre est capté par Rui Patricio.



5e - OUVERTURE DU SCORE ALLEMANDE PAR GOSENS D'UNE VOLÉE AU SECOND POTEAU. 1-0. L'arbitre fait appel à la VAR. LE BUT EST REFUSÉ POUR UN HORS JEU DE GNABRY.



3e minute - Les deux équipes s'observent en ce début de rencontre.



18h00 - C'est parti à Munich, Gnabry a donné le coup d'envoi pour l'Allemagne.



17h54 - Entrée des 22 acteurs premiers acteurs et du trio arbitral sur la pelouse de Munich. Place aux hymnes.



17h52 - Les Bleus ont donc laissé filé deux points face à la Hongrie (1-1).



17h47 - Le point sur le classement des buteurs avant cette 23e rencontre.



17h38 - Déjà le couteau sous la gorge, Joachim Löw est donc resté fidèle à ses convictions: le trident défensif Rüdiger-Hummels-Ginter sera en charge de contenir le quintuple Ballon d'Or Ronaldo et ses redoutables partenaires du secteur offensif, Bernardo Silva, Bruno Fernandes et autre Diogo Jota.



17h33 - Voici les équipes de départ avec un 11 allemand reconduit :



Portugal : Rui Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho, Danilo - B. Fernandes, B. Silva, Cristiano Ronaldo (cap), Jota

Allemagne : Neuer (cap) - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry



17h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce choc du groupe F dans la foulée de Hongrie-France.