Euro 2021 - France-Portugal : Ronaldo est-il la plus grande menace pour les Bleus ?

Lucas Digne l'a assuré dans un entretien accordé à M6 et RTL : malgré leur défaite contre l'Allemagne (2-4), lors de la deuxième journée du groupe F, les Portugais restent "parmi les favoris", "avec des très bons joueurs à tous les postes".

Le Portugal a démarré son tournoi par une victoire contre la Hongrie (3-0), avec trois buts tardifs, inscrits dans les dix dernières minutes de jeu. La Seleção n'a cependant pas pu enchaîner et s'est ensuite inclinée lourdement contre l'Allemagne (4-2). Si elle perd par plus de deux buts contre la France ce mercredi 23 juin (21h) à Budapest, elle risque une élimination dès les poules.

La prolifique attaque portugaise s'appuie largement sur le meilleur buteur de l'histoire de la sélection : Cristiano Ronaldo. Le joueur de la Juventus a inscrit trois des cinq buts de son équipe, et possède actuellement le plus grand nombre de réalisations dans le tournoi au côté du Tchèque Patrik Schick.

Aucune réussite face à l'équipe de France

Pourtant, derrière ses excellentes statistiques, l'attaquant légendaire n'a pas été le joueur de la Seleção le plus influent. Contre la Hongrie, il est parvenu à faire oublier une performance en demi-teinte grâce à un doublé tardif (87e, 90e+2) qui avait garanti la victoire à son équipe. Face à l'Allemagne, il s'est montré une nouvelle fois décisif (un but et une passe décisive), mais a été incapable de mener une révolte contre une Nationalannschaft dominatrice.

C'est l'un des paradoxes du joueur : même lorsqu'il n'est pas dans un grand jour, il peut se montrer dangereux à tout moment. Un facteur qui continue à faire de lui l'unique leader de cette sélection, malgré l'avènement d'une nouvelle génération de joueurs talentueux, dont Bruno Fernandes et Diogo Jota, qui brillent tous les deux en Angleterre sous les couleurs de Manchester United pour l'un et Liverpool pour l'autre.

Des jeunes joueurs dont la défense française devra se méfier mercredi. Pour se rassurer, les Bleus peuvent se rappeler que l'équipe de France ne réussit pas du tout à Cristiano Ronaldo. Le capitaine portugais a déjà affronté la France six fois, mais n'a jamais marqué. Il s'agit de l'équipe, clubs et sélections confondus, contre laquelle CR7 a joué le plus de matchs sans marquer.



Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, et les autres défenseurs français tenteront de contenir le joueur de la Juventus pour une septième fois consécutive. Entre la solidité défensive française, avec un seul but encaissé lors des deux premiers matches, et l'explosivité offensive portugaise, le match de mercredi se promet d'être une véritable opposition de styles.