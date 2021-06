Euro 2021 - France-Portugal : que déguster comme spécialités devant le match ?

Les Bleus affrontent ce soir 21h le Portugal. C'est leur dernier match de poules après leurs rencontres contre l'Allemagne et la Hongrie. L'équipe de Didier Deschamps jouera ce soir à Budapest.

Et pour accompagner ce match très attendu par les supporters et les supportrices de la France, nous vous proposons des spécialités portugaises à déguster pendant la soirée. Des idées de cuisine pour changer des traditionnels plateaux-repas "pizza-bières" ou "pizza-chips" ou encore "burgers-frites".

Pour démarrer ce dîner, vous pouvez cuisiner des croquettes de morue pour lesquelles il vous faudra un gros filet de morue et 1 kg de pommes de terre. Pour le reste, suivez la recette du site Cuisine AZ. Le caldo verde est une autre entrée populaire au Portugal. C'est une soupe de chou qui se déguste dans le nord du pays, que vous pouvez déguster accompagnée de chorizo ou de pain de maïs. Pour cette recette, le site Cuisinept vous donne tous les ingrédients dont le plus important : le chou cavalier.

Bacalhau a Brás, batatas a murro et sandwich bifana

Difficile de ne pas parler de la bacalhau a Brás, véritable spécialité portugaise. Poisson emblématique du pays, la morue se déguste pour cette recette avec des pommes de terre et des olives. La chaîne YouTube, Maria Rosa en cuisine vous explique toutes les étapes de ce plat typique du Portugal.

Si vous n'êtes pas fans de morue, vous pouvez vous lancer dans la préparation des batatas a murro, qui sont des pommes de terre écrasées et cuites au four avec de l'huile et des aromates. Ce plat est parfait en accompagnement pour un barbecue, comme l'explique le site Quatre saisons au jardin qui dévoile la recette. Enfin, le bifana est un petit sandwich typique du Portugal réalisé avec des escalopes de porc très fines qu'il faut faire mariner au préalable, comme l'indique la recette du site 196flavors.

Et si vous aimez les tomates, testez le "Gaspacho alentejano", avec des poivrons rouge et vert et un concombre, comme sur la recette sur le site de 750g.

Pastéis de Nata, queijadas de Sintra et salame

Comme la bacalhau, les pastéis sont les emblèmes de la cuisine portugaises. Ces petits flans sucrés sont un délice à déguster en toute occasion. De la pâte feuilletée, un bâton de cannelle, un œuf et du sucre sont les ingrédients de base de ce dessert auquel vous ne pourrez pas résister. Les queijadas de Sintra sont tout aussi succulents, ce sont comme des cheesecakes en forme de fleurs originaires de la ville de Sintra que vous pouvez cuisiner en 1h15 selon la recette de Marmiton. Et pour les amateurs et les amatrices de chocolat, ne manquez pas le salame, saucisson au chocolat avec des biscuits et du beurre salé.