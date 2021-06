Euro 2021 - France-Portugal : un match au "parfum de finale", selon Robert Pirès

Les yeux de l'Europe se tourneront ce mercredi 23 juin (21h) sur un match France-Portugal aux enjeux multiples. Celui, d'abord, de terminer premier du groupe F et éviter une opposition compliquée dès les 8es de finale. C'est aussi l'opportunité de rejouer la finale de l'Euro 2016, où le Portugal avait battu les Bleus 1-0 après prolongations au Stade de France, et de confirmer, pour une sélection comme pour l'autre, son statut de favori dans la compétition.

Cette rencontre porte "un parfum de finale", souligne l'ancien joueur de l'équipe de France Robert Pirès, "et de revanche, par rapport à ce qu'il s'est passé en 2016". Le consultant de M6 et RTL note qu'il est "extrêmement important de finir premier vu les adversaires potentiels", et que "le but pour Didier Deschamps et ses hommes c'est de bien finir ce tour et bien continuer l'aventure".

Sans victoire, les Bleus pourraient terminer 2es ou 3es de leur poule et affronter dès le tour suivant l'Angleterre à Wembley, la Belgique ou les Pays-Bas. En cas de victoire, ils seraient confrontés à la Suisse ou l'Ukraine, deux sélections a priori plus abordables. "La Belgique est l'équipe à éviter, c'est l'une des favoris pour cet Euro, tranche Robert Pirès, c'est une sélection bien structurée à tous les étages".

Si les Portugais reste sur une défaite retentissante face à l'Allemagne (4-2), ce ne sont pas des adversaires à prendre à la légère, souligne Robert Pirès : "Les Allemands ont donné une leçon de football, mais le Portugal reste une équipe dangereuse, compact, solide défensivement".