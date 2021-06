Euro 2021 : les adversaires possibles pour les Bleus en 8es

Comme attendu, la qualification de l'équipe de France pour les 8es de finale de cet Euro est tombée avant son troisième et dernier match de poules face au Portugal, mercredi 23 juin (21h) à Budapest, même bien avant. Les victoires cumulées de l'Autriche sur l'Ukraine (groupe C) puis de la Belgique sur la Finlande et du Danemark sur la Russie (groupe B), lundi 21 juin, assurent au pire aux Bleus une place dans les quatre meilleurs 3es repêchés sur six.

Précisément, les hommes de Didier Deschamps comptent 4 points alors que la Finlande et l'Ukraine termineront avec 3 unités au compteur. De la même façon, ces résultats ont permis à l'Angleterre, la Suède, la Suisse et la République tchèque (4 points également) de valider leur ticket pour la phase à élimination directe. Il reste maintenant à la France à aller chercher le meilleur résulta possible sur le terrain face aux Portugais pour s'éviter un 8e redoutable sur le papier.

S'ils terminent à la 3e place du groupe F - en cas de défaite conjuguée à une victoire ou un nul de l'Allemagne face à la Hongrie par exemple -, les champions du monde hériteront en effet soit de la Belgique, le dimanche 27 juin (21h) à Séville, soit des Pays-Bas le même jour (18h) à Budapest. Deux nations qui ont réussi la carton plein lors de leurs trois premiers matches.

Suisse, Finlande ou Ukraine en cas de 1re place

Avec la 1ère place du groupe - qui sera assurée en cas de succès contre les partenaires de Cristiano Ronaldo -, les Bleus s'offriront en revanche un adversaire bien plus abordable sur le papier : un 3e qui sera soit celui du groupe A (la Suisse), soit celui du B (la Finlande) soit celui du C (l'Ukraine), pour une rencontre prévue le lundi 28 juin (21h) à Bucarest.

Dernier scénario possible, terminer 2e, possible en cas de match nul entre la France et le Portugal et de victoire de l'Allemagne sur la Hongrie (ou de défaite des Français et de nul dans l'autre match). L'adversaire en 8es serait alors le 1er groupe D, la République tchèque ou l'Angleterre, le mardi 29 juin (18h) à Londres. Les Tchèques ont besoin d'un nul pour valider leur 1re place. Les Anglais vont-ils tout faire pour la conquérir ?