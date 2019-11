Euro 2020 : les Bleus qualifiés avant même de jouer contre la Moldavie ?

Hugo Lloris et Clément Lenglet à Saint-Denis le 10 septembre 2019

publié le 13/11/2019 à 22:34

Avant les deux dernières journées des éliminatoires, six pays ont déjà leur billet en poche pour le prochain Euro (12 juin-12 juillet), qui se disputera dans 12 villes à travers le continent : la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Russie, l'Ukraine. La France décrochera-t-elle à son tour sa qualification, jeudi 14 novembre ? Sauf cataclysme, l'affaire semble bien engagée.

Les Champions du Monde s'inviteront à coup sûr parmi les 24 participants en cas de succès au Stade France face à la Moldavie (coup d'envoi à 20h45), 175e nation au classement Fifa qu'ils avaient dominés 4-1 à l'extérieur au match aller en mars. Les Moldaves pointent à la dernière place du groupe H avec 3 points et une moins bonne différence de buts que Andorre.

Les Bleus, eux, comptent 19 points en huit matches, autant que la Turquie. Mais les Turcs les devancent à la 1re place selon le critère des confrontations directes : la France s'est inclinée à Konya (2-0) en juin et a concédé le nul (1-1) à Saint-Denis lors de sa dernière sortie.

L'affaire pliée si l'Islande ne gagne pas en Turquie

Les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour l'Euro. Derrière la France et la Turquie, seule l'Islande (15 points) peut encore y parvenir dans cette poule. Il lui faut pour cela s'imposer à Istanbul, à partir de 18h jeudi 14 novembre, avant France-Moldavie. A contrario, un nul ou une défaite feront les affaires de la sélection de Didier Deschamps, qualifiée avant le coup d'envoi du match face à la Moldavie.

En cas de nul de l'Islande et de défaite de la France, une égalité à 19 points lors de la dernière journée serait certes envisageable si les Bleus perdent encore en Albanie dimanche 17 novembre (20h45) et que les Islandais s'imposent en Moldavie. Mais dans ce cas extrême, ce sont Antoine Griezmann et ses partenaires qui passeraient en raison de la différence particulière : les Bleus ont battus deux fois les "Vikings", 4-0 à domicile, 1-0 à l'extérieur.