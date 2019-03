et AFP

publié le 22/03/2019 à 21:21

Moldavie, Islande, Turquie, Andorre et Albanie : voici les cinq adversaires de l'équipe de France, par ordre d'apparition d'ici au mois de septembre pour la phase aller, dans le groupe H des éliminatoires de l'Euro 2012. L'aventure débute à Chisinau pour les champions du monde, dans un stade de 10.500 places situé à quelques 2.500 km de Paris, face à la 170e nation au classement Fifa..



Après une grosse vingtaine minutes d'attaque-défense face à une formation regroupée, les hommes de Didier Deschamps ont trouvé la faille une première fois grâce au duo Paul Pogba-Antoine Griezmann. Idéalement servi par le milieu de Manchetser United à la limite du hors-jeu, l'attaquant de l'Atlético de Madrid s'est retrouvé seul devant Alexei Koselev, qu'il a fusillé d'une volée du gauche (24e).

Ce même pied gauche a offert le but du break à Raphaël Varane trois minutes plus tard, sur un corner tiré de la droite et coupé de la tête au premier poteau par le défenseur du Real Madrid.

La défense moldave a plié une troisième fois à la 36e minute. Finalement titulaire après un forfait de toute dernière minute de Kingsley Coman, Blaise Matuidi, dans la surface adverse, a pu trouver Olivier Giroud, qui a juste effleuré le ballon avant qu'il ne rentre. Avec 34e but en Bleu, l'avant-centre de 32 ans rejoint David Trezeguet sur le troisième marche du podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.



Pour se qualifier, il faudra terminer à l'une des deux premières places du groupe. Trois jours après ce déplacement, l'équipe de France accueillera l'Islande à Saint-Denis, lundi 25 mars (20h45).