publié le 12/11/2019

Belgique, Italie, Russie, Pologne, Ukraine, Espagne. Voici, les six premiers qualifiés pour l'Euro 2020, qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet prochain dans 12 villes à travers le continent, avec demi-finales et finale à Londres. 18 billets restent à attribuer, 14 lors des deux dernières journées des éliminatoires puis 4 lors de barrages en mars prochain.

La France et le Portugal, les deux derniers finalistes, peuvent composter leur billet jeudi 14 novembre. 2es du groupe H avec le même nombre de points que la Turquie, les Bleus s'inviteront à la fête en cas de succès contre la Moldavie au Stade de France (20h45) ou si l'Islande ne s'impose pas à Istanbul un peu plus tôt (18h).

Les partenaires de Cristiano Ronaldo sont plus nettement devancés dans le groupe B par l'Ukraine, déjà qualifiée, donc. S'ils battent la Lituanie et que la Serbie ne gagne pas contre le Luxembourg, l'affaire sera entendue. Sinon, il faudra attendre la dernière journée avec Luxembourg - Portugal et Serbie - Ukraine. Dans le pire des cas, le Portugal est assuré d'être barragiste en mars. Voici la situation dans les autres groupes.

Groupe A :

L'Angleterre compte 15 points, la République tchèque 12, le Kosovo 11. Les Anglais n'ont besoin que d'un nul face au Monténégro, éliminé, pour s'assurer l'une des deux premières places ; les Tchèques reçoivent les Kosovares.

Groupe C :

Les Pays-Bas et l'Allemagne sont devant avec 15 unités, suivis par l'Irlande du Nord à 12. Allemagne - Biélorussie et Irlande du Nord - Pays-Bas sont au programme de la 9e journée, Allemagne - Irlande du Nord et Pays-Bas - Estonie de la 10e.

Groupe D :

Quatre nations peuvent encore espérer terminer parmi les deux premiers : Irlande (12 points) Danemark (12 pts), Suisse (11 pts) et Géorgie (8 pts) - Gibraltar est éliminé. Restent à jouer Danemark - Gibraltar, Suisse - Géorgie, Gibraltar - Suisse et Irlande - Danemark.

Groupe E :

Situation extrêmement serrée également dans ce groupe avec le classement suivant : Croatie 14 points, Hongrie 12, Slovaquie 10, Pays de Galles 8. À venir, Azerbaïdjan - Galles, Croatie - Slovaquie, Slovaquie - Azerbaïdjan et Galles - Hongrie.

Groupe F :

Invaincue (six victoires, deux nuls), l'Espagne (20 pts) sera accompagnée soit par la Suède (15 pts), soit par la Roumanie (14 pts), soit par la Norvège (11 pts). Les Suédois se rendent en Roumanie et reçoivent les Féroé, les Roumains se rendent aussi en Espagne, les Norvégiens accueillent les Féroé et vont à Malte.

Groupe G :

Qui terminera 2e derrière la Pologne (19 pts) ? A priori l'Autriche (16 pts), qui possèdent cinq longueurs d'avance sur la Macédoine, la Slovénie et Israël (11 pts). Les Autrichiens peuvent plier l'affaire face aux Macédoniens.

Groupe I :

Le dernier suspense repose sur l'attribution de la 1re place entre la Belgique, qui a réussi le carton plein jusque-là (24 points), et la Russie (21). Il y a justement un Russie - Belgique au programme samedi 16 novembre (20h). Les Belges ont remporté la manche aller 3-1.

Groupe J :

Grands absents du Mondial 2018 en Russie, les Italiens ont eux aussi remporté leurs huit premières rencontres (24 points). La 2e place semble promise à la Finlande (15 pts), même si l'Arménie et la Bosnie (10 pts) peuvent encore rêver.

Le point complet :

Qualifiés (6/24) : Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Russie, Ukraine



Certains d'être barragistes (3/12) : Écosse, Géorgie, Biélorussie



Éliminés (14) : Albanie, Andorre, Chypre, Estonie, Gibraltar, Îles Féroé, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldavie, Monténégro, San Marin