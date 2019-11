publié le 08/11/2019 à 18:30

L’Euro 2020 se précise pour les Bleus, mais il faut rester focalisé sur l’objectif. Voilà le message que livrera le sélectionneur à ses joueurs lundi 11 novembre lors de leurs retrouvailles à Clairefontaine.

En battant la Moldavie, jeudi 14 novembre à 20h45 (sur M6) à Saint-Denis, l’équipe de France validera son ticket européen. "On sait aujourd’hui qu’en gagnant contre la Moldavie, on est qualifiés à 100% pour l’Euro et on doit tout faire pour arriver à cet objectif-là, martèle Didier Deschamps (…) On est au Stade de France, on est chez nous, faisons en sorte de ne pas laisser la moindre incertitude".

Chasser l’excès de confiance, le discours est clair. Les Bleus l’avaient emporté 4-1 en mars dernier en Moldavie, alors pour beaucoup de monde "c’est acquis que l’équipe de France est qualifiée, alors que ça n’est pas le cas", répète le sélectionneur. Pour "assurer l’essentiel", Didier Deschamps compte notamment sur le retour de Kylian Mbappé qui, blessé, n’avait pas joué en Bleu en octobre. "Il a la qualité de pouvoir faire la différence à tout moment". Contre la Moldavie, le moment serait parfaitement choisi.