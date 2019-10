VIDÉO - Islande-France : le but de Giroud

publié le 11/10/2019 à 22:23

Ce n'est pas officiellement une balle de match mais cela y ressemble fortement. Co-leader de son groupe à égalité de points avec la Turquie (15 points), l'équipe de France peut mettre l'Islande (3e, 12 points) à 6 longueurs en cas de succès dans le froid et l'intimité de Reykjavík, vendredi 11 octobre (20h45).



Il restera ensuite trois matches (9 points à prendre) pour pousser la balle au fond, un a priori compliqué sur le papier face aux Turcs au Stade de France lundi 14 octobre puis deux largement abordables contre la Moldavie (5e, 3 pts) le 14 novembre et en Albanie (6e, 0) le 17 novembre.

En Islande, les Bleus ont été tenus en échec durant plus d'une heure. La délivrance est intervenue sur penalty, après une faute sur Antoine Griezmann. Olivier Giroud s'est emparé du ballon et n'a pas manqué la cible (66e). C'est le 37e but de l'attaquant de Chelsea en 94 sélections. Il n'est plus qu'à quatre longueurs de Michel Platini (41) et 14 de Thierry henry (51).