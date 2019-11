Pour Zidane, Benzema "a sa place en équipe de France"

Karim Benzema et Zinedine Zidane, durant le match du Real Madrid contre le Galatasaray le 6 novembre 2019.

publié le 09/11/2019

Didier Deschamps a annoncé jeudi 7 novembre la liste des 23 Bleus convoqués pour disputer les deux derniers matches de qualification à l'Euro 2020 (contre la Moldavie au Stade de France le 14 novembre, et en Albanie). Une fois n'est pas coutume -et ce n'est plus une surprise pour personne- Karim Benzema n'est pas appelé. Pourtant, il a le meilleur avocat du monde question football : Zinédine Zidane.

"Si vous me posez la question à moi, Zinédine Zidane, footballistiquement, Karim Benzema c'est simplement le meilleur. Donc oui, il a sa place en équipe de France", a déclaré "Zizou" ce vendredi en conférence de presse, avant le déplacement du Real à Eibar, samedi en championnat. "Je sais qu'il est très attaché à la sélection. Il a toujours voulu y jouer. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé en interne. Footballistiquement, oui, il n'y a pas photo. Le reste, je ne le contrôle pas", a ajouté l'entraîneur du Real Madrid.

Benzema est le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions

Benzema, excellent depuis le début de saison au Real et actuellement dans une des meilleures formes de sa carrière, a dépassé la légende Alfredo Di Stéfano au nombre de buts marqués en Ligue des champions pour le club merengue (50 contre 49), lors de la correction (6-0) infligée par le Real à Galatasaray mercredi à Santiago-Bernabeu. Il est ainsi devenu le troisième meilleur buteur du club derrière Raul (66 buts) et... Cristiano Ronaldo (109).

L'ancien Lyonnais n'a plus été rappelé en équipe de France depuis 2015 et le début de l'affaire du chantage à la sex-tape à l'encontre de Valbuena.