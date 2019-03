publié le 12/03/2019 à 11:38

Il n'y avait aucune rumeur, l'annonce du retour de Zinedine Zidane a surpris tout le monde lundi soir. Pablo Polo, journaliste à Marca le grand quotidien sportif madrilène, explique qu'il pensait que le retour de Zidane "était impossible." "À Marca, jeudi dernier, on avait dit que c'était Zidane l'objectif. Mais on pensait que ce serait vraiment difficile de le faire venir maintenant. On pensait que le Real allait garder Solari jusqu'à la fin de la saison et après essayer de faire venir Zidane", dit-il.



D'après le journaliste, "on ne saura jamais" comment les dirigeants du Real sont parvenus à faire revenir l'entraîneur français dans la maison blanche. Le Real pensait qu'il allait trouver beaucoup plus de difficultés et hier, il disait que non ça n'a pas été réellement difficile de convaincre Zidane."

"Il est clair que pour Florentino (président du Real de Madrid) c'est un coup énorme. C'est sa meilleure décision depuis longtemps. Il a été catastrophique depuis la sortie de Zidane", explique-t-il. "Il s'est trompé avec Lopetegui, il a fait venir Solari et ça a pas marché. Et maintenant il n'y avait que Zidane ou Mourinho", explique Pablo Polo. "Avec Zidane, tout le monde commence à y croire encore. Les supporters étaient vraiment contents de le voir", ajoute-t-il.

Pourquoi était-il parti ? Pourquoi revient-il ?

Pablo Polo explique que les réponses à ces questions étaient attendues à la conférence de presse donnée hier soir par Zinedine Zidane. "Il avait dit que son message n'arrivait plus aux joueurs", lance-t-il. La question est aujourd'hui de savoir si son message arrivera aux joueurs 9 mois après.



"Après toutes les explications du Real, j'ai l’impression que Zidane avait décidé de revenir un jour parce qu'il n'avait pas terminé son étape au Real comme il fallait. On ne s'attendait pas à ce qu'il parte comme ça." confie le journaliste.



Et puis il y a une dimension affective dans ce retour nous explique Pablo Polo : "Florentino et Zidane c'est une relation spéciale, un peu comme un père et un fils. Si ton père te dit de revenir parce qu'il a besoin de ton aide, tu reviens."

Est-ce que le PSG doit trembler pour Neymar et Mbappé ?

Pablo Polo pense que Florentino "rigolait" lorsqu'il a dit hier au cours d'un dîner caritatif que Zidane parlant français il pouvait faire quelque chose pour récupérer Mbappé. Selon le journaliste, le président du club madrilène est conscient que recruter le joueur parisien sera "compliqué." Par ailleurs,Kylian Mbappé avait annoncé qu'il allait rester au PSG.



En ce qui concerne Neymar, "c'est différent" pour Pablo Polo. "Il n'a pas fermé la porte du Real la dernière fois qu'il a parlé", confie-t-il. "En tout cas, je ne pense pas que Zidane soit venu au Real parce qu'il attend Mbappé ou Neymar. Il retourne au Real parce qu'il veut trouver un nouveau défi compliqué parce qu'il a déjà tout gagné. Il veut une équipe plus régulière, capable de se battre contre Barcelone." ajoute le journaliste espagnol.