publié le 18/09/2019 à 11:12

Ce mercredi 18 au soir, le Paris-Saint-Germain fait sa rentrée au niveau européen. Les Parisiens accueillent le Real Madrid au Parc des Princes pour une rencontre très attendue. "Neymar est suspendu pour deux matches, Kylian M’Bappé et Edison Cavani sont forfaits, rappelle Bixente Lizarazu. On se passe de trois grands talents. C’est toute l’attaque du PSG. Pour un premier match de Ligue des champions, ce sont les conditions les plus difficiles."

Pour l'ancien joueur de football, "ce qui manque au PSG, c’est ce collectif qui a fait la force de Liverpool qui a gagné la saison dernière la Ligue des Champions. C’est un petit peu le modèle : une équipe qui a une âme, qui a un collectif fort, qui met beaucoup d’intensité dans tous les matches. Le talent des joueurs du PSG n’est pas à remettre en question, il y a beaucoup de joueurs de talent."

Mais "dans tous les sports collectifs, on peut avoir les plus grands talent du monde, si on arrive à créer des liens techniques et des liens d’amitié, l’envie de combattre ensemble, on n’arrive pas à obtenir de résultats, rappelle Bixente Lizarazu. Il faut faire un peu d’ordre au PSG. Il faut mettre de l’ordre, de la discipline, du professionnalisme et mettre les joueurs devant leur responsabilité dans les moments importants. Il faut que ces joueurs-là soient très concentrés sur le projet du club et ne perdent pas le fil."

Un face-à-face de deux poids lourds affaiblis

"J’espère que Leonardo sera la meilleure recrue, lance l'ancien joueur du Bayern. L’année dernière, il n’y avait pas de vrais directeurs sportifs, il n’y avait pas une direction. Les grands clubs ont ces résultats-là parce qu’ils sont bien cadrés, bien organisés, bien tenus. Le PSG a souvent des problèmes pas très bien gérés, à commencer par Neymar."

En face, la situation n'est pas non plus des plus favorables. "Il y a des absents importants à Madrid, rappelle Bixente Lizarazu. C’est aussi un Real Madrid sans Cristiano Ronaldo. Depuis qu’il est parti, ce n’est plus le même Real Madrid. Pour Zidane, c’est un début de saison très difficile. Donc ce n’est pas non plus un Real Madrid en pleine possession de ses moyens" qu'affrontera le PSG.

"On a deux équipes pas sures de leur force, avec des absences qui vont jouer sur la retenue, conclut l'ex-joueur de foot. Donc je mise sur un match nul, un résultat plutôt favorable au Real Madrid."