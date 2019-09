La dernière confrontation entre le PSG et le Real Madrid en LDC, le 6 mars 2018

publié le 18/09/2019 à 06:01

Oubliez les désillusions de la saison passée. Une nouvelle campagne européenne démarre, ce mercredi 18 septembre, pour les Parisiens. Et pour leur premier match dans la compétition, les hommes de Thomas Tuchel ont hérité d'un adversaire de choix : le Real Madrid de Zinédine Zidane.

En difficulté en championnat, les Merengues comptent sur la Ligue des Champions pour se relancer. Privé de Cavani, Mbappé et Neymar, le PSG devrait aligner une attaque inédite, composée de sa nouvelle connexion argentine Di Maria/Icardi et de la recrue Pablo Sarabia.



Sauf surprise, la première place du groupe A, potentiellement synonyme de tirage plus favorable pour les 8èmes de finale de la compétition, devrait logiquement se jouer lors de cette double confrontation Paris/Madrid. Un faux-pas est donc interdit pour le PSG, qui se déplacera à Istanbul lors de la seconde journée, le 10 octobre prochain.

Comment suivre la rencontre ?

Pour les abonnés, le match sera diffusé en direct sur RMC Sport 1 à partir de 21h. La chaîne du groupe SFR dispose des droits télévisuels de la compétition, en France jusqu'en 2021.

Retrouvez également une soirée spéciale Ligue des Champions sur l'antenne de RTL, de 20h à 23h. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau vous feront vivre le match en fil rouge, avec des analyses d'Éric Silvestro, Sylvain Charley, Quentin Vaslin et Bixente Lizarazu. Un suivi live de la rencontre sera disponible sur le site RTL.fr, avec la révélation des compositions d'équipes dès 20h.