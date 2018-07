Caen-Marseille : l'OM en balade

publié le 30/04/2017 à 14:35

Comme face à l'AS Saint-Étienne lors de la 33e journée, l'Olympique de Marseille a prouvé qu'il savait jouer, créer et conclure. Il a marqué cinq fois, ce dimanche 30 avril, sur la pelouse de Caen (1-5). Lorsque le trio Payet-Thauvin-Lopez est dans cette forme, il est difficile de l'arrêter. Si les joueurs de Rudi Garcia veulent décrocher une place qualificative en Ligue Europa, ils devront confirmer, dès le week-end prochain, lors de la réception de l'OGC Nice.



La rencontre entre Caennais et Marseillais a démarré tambours battants. Après neuf petites minutes de jeu, les filets avaient déjà tremblé trois fois. Florian Thauvin d'une magnifique reprise de volée, Maxime Lopez trop seul au second poteau et Ivàn Santini, d'un joli piqué sur Pelé, avaient fait le show.

Mais les Malherbistes n'ont pas su tenir le rythme, enchaînant mauvaises coordinations défensives et manque d'agressivité. Les deux milieux offensifs olympiens en ont profité pour inscrire un doublé (pour le droitier) et un triplé (pour le gaucher). Une efficacité qui s'est étendue sur toute la rencontre : 13 tirs, huit cadrés et donc cinq buts.

Caen doit jouer à Paris lors de la dernière journée

Les partenaires de Julien Féret se sont eux montrés beaucoup trop imprécis lorsque l'occasion de marquer se présentait. Et il y en a eu : Seube dès la 2e minute, Rodelin après un jeu à trois magnifique avec Santini et Karamoh ou encore cet énorme manqué de Yahia, à quelques centimètres du but, sur coup de pied arrêté.



La fin de saison du SMC s'annonce particulièrement stressante puisqu'il doit affronter Toulouse, Rennes mais surtout le PSG, au Parc des Princes, lors de la 38e et dernier journée de Ligue 1. Marseille reste lui parmi les places qualificatives à la Ligue Europa.

35e journée : résultats et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse : 3-1

Bastia - Rennes : 1-0

Guingamp - Saint-Etienne : 0-2

Metz - Nancy : 2-1

Montpellier - Lille : 0-3

Nantes - Lorient : 1-0



Dimanche 30 avril :

Caen - Marseille : 1-5

Dijon - Bordeaux : 0-0

Nice - PSG : 3-1