publié le 29/04/2017

Revoilà la vraie AS Monaco. Après un très large remaniement d'équipe (voire une impasse) en demi-finale de Coupe de France, à Paris (5-0), Leonardo Jardim devrait revenir à une équipe proche de son onze-type. Il accueille le Toulouse FC, ce samedi 29 avril (17h), pour le premier match de la journée.



Le club du Rocher peut reprendre trois unités d'avance sur le Paris Saint-Germain, les deux co-leaders de ce championnat de France. Le déplacement des joueurs de la capitale à Nice peut profiter à Monaco, à qui il manque toujours un match à jouer (réception de Saint-Étienne le 17 mai prochain).

Djibril Sidibé, Guido Carillo et Gabriel Boschilia sont les seuls absents côté Monégasque. Pascal Dupraz est lui privé de plus d'éléments : Corentin Jean (le joueur est prêté par l'ASM à Toulouse et un accord entre les deux clubs interdit l'ailier d'affronter Monaco), Clément Michelin et Jean-Daniel Akpa-Akpro ne sont pas du voyage. Bakayoko et Braithwaite ne sont pas titulaires.



Les Toulousains restent sur trois matches sans victoire et ont pour seul objectif de finir leur saison dans la première partie du classement. Un objectif tout relatif mais bien différent de celui de la saison dernière. À pareille époque, le Téfécé était classé 19e à quatre points du premier relégable (Gazélec Ajaccio).

35e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse

20h00 : Bastia - Rennes

Guingamp - Saint-Etienne

Metz - Nancy

Montpellier - Lille

Nantes - Lorient



Dimanche 30 avril :

15h00 : Caen - Marseille

17h00 : Dijon - Bordeaux

21h00 : Nice - PSG