publié le 28/04/2017 à 20:30

Tout le contraste de la saison de Lyon se résume dans les enjeux de ce déplacement à Angers. Irréguliers en championnat et demi-finaliste de Ligue Europa, les Gones ont deux objectifs clairs mais qu'ils n'arrivent pas à jauger : gagner la coupe d'Europe et reprendre leur 4e rang. Ce soir, ils seraient bien inspirés de gagner sans penser à la demi-finale de C3, à Amsterdam, dans cinq jours.



Après les victoires de Paris (2-0) et de Monaco (2-1) sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, les Lyonnais espèrent en faire de même. Ils sont privée d'Alexandre Lacazette (blessé), d'Emmanuel Mammana, Maciej Rybus et Jean-Philippe Mateta.

Le SCO d'Angers, 14e avec 39 points peut officialiser son maintien dès ce vendredi 28 avril. Une victoire leur offrirait 42 unités, suffisant pour le maintien cette saison. Yoann Andreu, Billy Ketkeophomphone et Grégory Bourillon manquent à l'appel. Le club a enchaîné quatre défaites en championnat. Le match aller s'était conclu sur le score de 2-0 en faveur des Rhodaniens.

35e journée : programme et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon



Samedi 29 avril :

17h00 : Monaco - Toulouse

20h00 : Bastia - Rennes

Guingamp - Saint-Etienne

Metz - Nancy

Montpellier - Lille

Nantes - Lorient



Dimanche 30 avril :

15h00 : Caen - Marseille

17h00 : Dijon - Bordeaux

21h00 : Nice - PSG