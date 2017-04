publié le 30/04/2017 à 14:35

L'Olympique de Marseille ne perd plus en championnat (seulement une défaite, contre Paris, sur les neuf derniers matches) mais ne gagne pas beaucoup non plus (une victoire, contre Saint-Étienne, sur les cinq dernières sorties). L'irrégularité est l'ennemi numéro 1 des joueurs de Rudi Garcia. Ils se déplacent sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (15h) pour recoller aux Girondins de Bordeaux (5e).



Au classement "extérieur" de ce championnat de France l'OM n'est classé que 9e et compte trois victoires seulement loin de la Cannebière. Les voyages en Normandie réussissent en revanche particulièrement bien aux Phocéens. En 16 SCM-OM, toutes compétitions confondues, Marseille en a remporté neuf.

Ce dimanche 30 avril Grégory Sertic est blessé et est remplacé par Fanni dans l'axe de la défense. À Caen les absents sont plus nombreux : Louis, Bazile, Guilbert et Leborgne. À une petite longueurs de Dijon, barragiste, et Nancy, premier relégable, les joueurs de Patrice Garande pourraient s'offrir une bouffée d'air bienvenue en cas de victoire.

35e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse : 3-1

Bastia - Rennes : 1-0

Guingamp - Saint-Etienne : 0-2

Metz - Nancy : 2-1

Montpellier - Lille : 0-3

Nantes - Lorient : 1-0



Dimanche 30 avril :

Caen - Marseille

17h00 : Dijon - Bordeaux

21h00 : Nice - PSG