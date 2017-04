publié le 30/04/2017 à 10:30

Il n’est pas très risqué de miser sur une non-titularisation de Hatem Ben Arfa pour le choc de la 35e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain (dimanche 30 avril, 21h). Depuis août il n'a débuté que cinq rencontres aux importances toutes relatives (à Bastia, contre l'ASSE, à Lyon, contre le LOSC et Angers).



Le gaucher a porté le maillot de ces deux clubs lors des deux dernières saisons et avec des fortunes bien diverses. D'un retour de vacances en surpoids aux critiques directes d'Unai Emery, en passant par une mise à l'écart de plus d'un mois, la saison 2016-2017 aura été un calvaire pour l'international français. Il n'est pas retenu, ce dimanche, dans le groupe parisien pour affronter son ancienne équipe.

Lui assurant même qu'"il n'est pas Messi", l'entraîneur de Paris n'a jamais fait confiance à son attaquant. Et lorsqu'il le titularise c'est seul en pointe. Un poste qui n'est pas celui de Ben Arfa et que le joueur n'apprécie que très peu. Mais la saison de l'ancien Niçois dans la capitale est également due aux prestations de l'intéressé. Sur les 17 premières journées de Ligue 1, le Basque l'a fait jouer 14 fois (dont quatre titularisations) pour seulement une passe décisive. Voici cinq autres chiffres qui illustrent la différence de niveau entre les deux derniers exercices du numéro 21 parisien.



2182

Le nombre de minutes de différence joué par Ben Arfa, en Ligue 1, entre la saison dernière, sur la Côte d'Azur, et en 2016-2017. Avec Paris il n'en a passé que 643 sur une pelouse (5 titularisations). 2.182 minutes équivaut à plus de 24 matches complets.

23

Avec Nice, le meneur de jeu avait été déterminant à 23 reprises (en 34 matches de Ligue 1). Dans le détail il avait inscrit 17 buts et délivré six passes décisives. Cette saison une pauvre passe décisive remplit sa fiche de statistiques. C'était pour Marco Verratti lors de la réception du Stade Rennais (4-0 le 6 novembre 2016).

2

Voilà peut-être le chiffre le plus édifiant : Hatem Ben Arfa n'a cadré que deux frappes cette saison en championnat sur un total de 14 tentatives (soit 14,3% de tirs cadrés). En 2015-2016 il avait shooté 88 fois pour 34 vers le but (soit 38,6% de ses tirs).

16

Depuis son arrivée dans la capitale française, l'ancien Marseillais n'a provoqué que 16 fautes chez ses adversaires. Un chiffre encore une fois faible, en 23 sorties, pour le provocateur qu'il est. Face à Rennes ou à Lyon, par exemple, il n'a subi aucune faute malgré 22 et 64 minutes sur les pelouses.

1,9

Ben Arfa réussit moins de deux dribbles par match cette saison. Un chiffre qui s’élevait à 4,5 la saison dernière, dans les Alpes-Maritimes. Mises à part ses huit apparitions sous le maillot de Hull City (2014-2015), c'est son pire total, en championnat, depuis la saison 2009-2010. Il était alors joueur de l'Olympique de Marseille.