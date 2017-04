publié le 30/04/2017 à 16:48

Les Girondins de Bordeaux ne seraient-ils pas, finalement, les plus à même de décrocher la 4e place, directement qualificative pour la Ligue Europa, en fin de saison ? Débarrasser de coupe d'Europe (Lyon se déplace à Amsterdam, jeudi 4 mai, pour la demi-finale aller de C3) et plus constant que Marseille depuis le mois de mars, ils se rendent en Bourgogne pour l'avant-dernier match de cette 35e journée de championnat.



Lyon peut perdre sa 4e place de Ligue 1 en cas de victoire des hommes de Jocelyn Gourvennec et en attendant les sanctions de la LFP à la suite des incidents de Bastia-Lyon. Les principales forces que sont Sankharé, Vada, Laborde, Malcolm et Kamano sont titularisé par l'ancien coach de Guingamp.

Le Dijon FCO, barragiste, vit une fin de saison particulièrement laborieuse. Sa victoire, lors de la précédente journée face à Angers (3-2) peut lui permettre de repartir de l'avant. Lors de la rencontre aller, en Gironde, les coéquipiers de Florent Balmont ont perdu malgré deux buts inscrits (2-3).

Le direct :

1e - Coup d'envoi de la rencontre.



16h55 - Le onze aligné par Gourvennec :

16h50 - Voici le onze de départ du DFCO : Reynet (cap.) - Loties, Hadadi, Rosier, Varrault - Lees-Melou, Balmont, Abeid - Sammaritano, Diony, Tavarès.

16h45 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de la rencontre Dijon-Bordeaux.

35e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse : 3-1

Bastia - Rennes : 1-0

Guingamp - Saint-Etienne : 0-2

Metz - Nancy : 2-1

Montpellier - Lille : 0-3

Nantes - Lorient : 1-0



Dimanche 30 avril :

Caen - Marseille : 1-5

Dijon - Bordeaux

21h00 : Nice - PSG