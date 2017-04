publié le 29/04/2017 à 19:50

Metz, Nancy et Bastia : voilà les trois équipes qui ont le plus à perdre - ou à gagner - dans ce multiplex de la 35e journée de championnat. Les Grenats, opposés au 19e du championnat dans un derby de l'Est qui s'annonce tendu, peuvent plonger son adversaire du soir dans le doute.



Car les hommes de Pablo Correa n'ont gagné qu'un seul de leurs 12 derniers matches de Ligue 1. C'était lors de la réception de Rennes (3-0), le 8 avril dernier. Cette saison, ils n'ont su dominer que des équipes de bas de tableau dont... le FC Metz. Lors de la rencontre aller, Nancy avait largement battu son voisin (4-0).

Bastia joue certainement sa dernière chance de conserver sa place dans l'élite française. Il "reçoit" le Stade Rennais à Fos-sur-Mer, le match étant délocalisé à la suite des incidents de Bastia-Lyon. Cette réception des Bretons ressemble à un match couperet car leur fin de saison leur réserve deux déplacements particulièrement compliqués : Paris (36e journée) et Marseille (38e).



Les trois autres affiches de la rencontre présentent moins d'enjeux. Guingamp reçoit Saint-Étienne, le Losc se déplace sur la pelouse de Montpellier pendant que Nantes accueille Lorient pour le second derby de la soirée.

Le direct de la soirée :

19h50 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du multiplex de la 35e journée de Ligue 1.

35e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse : 3-1

Bastia - Rennes

Guingamp - Saint-Etienne

Metz - Nancy

Montpellier - Lille

Nantes - Lorient



Dimanche 30 avril :

15h00 : Caen - Marseille

17h00 : Dijon - Bordeaux

21h00 : Nice - PSG