publié le 30/04/2017 à 08:00

Qui arrêtera l'AS Monaco cette saison ? Et surtout quand ? Selon les amateurs de football ce ne sera ni la Juventus Turin, ni le soir de la demi-finale retour (9 mai prochain) de Ligue des champions, en Italie. L'ancien club de Paul Pogba serait, selon les sondés, la prochaine victime européenne de l'ASM. Manchester City (en huitièmes de finale) et le Borussia Dortmund (en quarts de finale) ont déjà subi les foudres des partenaires de Radamel Falcao.



Parmi le panel interrogé par Odoxa, 64% des "amateurs de football" pensent que les joueurs de Leonardo Jardim vont éliminer le leader du championnat italien. Ils étaient 68% à penser que l'ASM éliminerait l'équipe de Pep Guardiola (5-3 au match aller le 21 février, 3-1 en Principauté le 15 mars) avant la double confrontation face aux Anglais.

L'institut a réalisé le sondage les mercredi 26 et jeudi 27 avril 2017. 1.003 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via Internet. Parmi ce panel, 434 sont des amateurs de football.

Monaco ira à Cardiff...

Comme lors de la saison 2003-2004, l’Association Sportive de Monaco se hissera en finale de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. La génération emmenée notamment par Ludovic Giuly avait échoué contre le FC Porto de José Mourihno (3-0). Depuis ce 26 mai 2004, aucun autre club français n'a réussi pareille performance.



Monaco va-t-elle, donc, se succéder à elle-même le 3 juin prochain à Cardiff ? Selon 64% des amateurs de football, la réponse est oui. En huitièmes et en quarts de finale de cette "LDC", Monaco a profité des largesses défensives offertes à Kylian Mbappé (six buts en compétitions européennes) pour marquer beaucoup de buts (19 buts) et accéder aux tours suivants.



L'attaque princière aura-t-elle autant de réussite face à la défense turinoise composée de Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Gianluigi Buffon ? Plus d'un sondé sur trois a répondu par la négative et pense que Monaco sortira de la compétition lors de ces demi-finales.

Selon 64% des amateurs de football, l'ASM va éliminer la Juventus Turin en demi-finale de Ligue des champions

...et s'imposera à l'aller

Comme lors de chaque tour de Ligue des champions (mise à part la finale) Monaco et la Juventus Turin vont s'affronter en deux rencontres. La première, en Principauté, se jouera ce mercredi 3 mai. La seconde, dans le Piémont, est prévue le mercredi 9.



Encore invaincue au stade Louis-II depuis le début de la compétition européenne, Monaco devrait le rester selon les fans de football. Ils sont 56% à penser que l'équipe de Leonardo Jardim s'imposera face aux Italiens. 18% des sondés pensent que les Turinois vont s'imposer à l'extérieur et 26% imaginent un résultat nul. Dans ce cas Monaco aurait un net désavantage avant de se rendre outre-Alpes. Chaque but inscrit à l'extérieur compte double en cas d'égalité, au total des deux matches.

56% des amateurs de football voient Monaco remporter le matcha aller en Principauté

Le Real Madrid grand favori

Comme en 2003-2004, l'ASM va s'incliner en finale de la "Champions" toujours selon le panel de 434 amateurs de football. Comme en 2003-2004, elle devrait tomber face à une ancienne équipe entraînée par José Mourinho : le Real Madrid. Plus de la moitié des interrogés (53%) pensent que les Merengue vont soulever le trophée. Une douzième fois...



Le club de Zinedine Zidane est celui qui compte le plus de "coupe aux grandes oreilles" dans sa vitrine de trophées (11). Les deux dernières datent des saisons 2013-2014 (victoire 4-1 face à l'Atlético de Madrid) et 2015-2016 (victoire 1-1, 5-4 t. a. b.face à... l'Atlético de Madrid).



Une expérience dont la Juventus Turin (3 fois vainqueur), l'AS Monaco et l'Atlético de Madrid (jamais vainqueur) ne peuvent pas se targuer. Les Princiers ont 26% de chance de remporter la Ligue des champions contre seulement 11% pour les Italiens et 9% pour les "Colchoneros".

Le Real Madrid est le grand favori de cette Ligue des champions 2016-2017 selon 53% des sondés

SIlva et Mbappé conservés ?

La prochaine période de mercato s'annonce mouvementée à l'AS Monaco. Une équipe leader du championnat de France, demi-finaliste de C1, et dont la moyenne d'âge est de 23,5 ans ne laisse forcément pas indifférent. Dans le désordre ce sont Tiémoué Bakayoko (courtisé par Chelsea), Fabinho (Manchester City), Thomas Lemar, Bernardo Silva (FC Barcelone) et Kylian Mbappé (Real Madrid) qui pourraient, entre autres, partir au mois de juillet.



Ces deux derniers cités sont ceux qui, selon le panel, devront rester "à tout prix" jusqu'à la prochaine. L'attaquant de 18 ans recueille 67% des avis contre 32% pour le milieu de terrain gaucher. Le milieu de terrain brésilien, dont un départ est le plus envisageable, ferme la liste avec seulement 15%.

Kylian Mbappé est incontestablement le joueur à garder pour les dirigeants de Monaco selon 67% des amateurs de football

