Nice-PSG : Paris s'incline et laisse Monaco s'envoler vers le titre

publié le 30/04/2017 à 22:52

En dominant le Paris Saint-Germain (1-3), ce dimanche 30 avril en clôture de la 35e journée de Ligue 1, l'OGC Nice a très certainement offert le titre à son voisin ennemi : l'AS Monaco. Avec trois points d'avance sur les joueurs de la capitale et un match en moins (à rattraper le 17 mai face à Saint-Étienne), les partenaires de Kylian Mbappé ont un boulevard jusqu'au titre de champion de France 2016-2017.



Comme lors de la rencontre aller, au Parc des Princes (2-2), les Parisiens étaient menés de deux buts d'écart avant de montrer des signes de réactions. Mais cette fois-ci, il était trop tard. Malgré dix dernières minutes largement à l'avantage des visiteurs (mais deux expulsions de Motta et Di Maria) le Gym a su garder son écart et enchaîner une 14e victoire à l'Allianz Riviera cette saison.

Pour la première fois depuis quatre ans, le titre ne devrait donc pas revenir au PSG. Cela est dû à Mario Balotelli. Comme d'habitude l'Italien s’est montré assez discret jusqu'à une ouverture du score magnifique. Après un raid de Ricardo Pereira sur le côté droit, Super Mario est trouvé aux abords de la surface parisienne. Verratti ne parvient pas à freiner son compatriote et le laisse armer une frappe, du pied gauche, absolument magnifique.

Nice n'est qu'à trois points du PSG

Le latéral portugais s'est ensuite transformé en buteur, tout aussi joliment. Toujours partant de son côté droit, il s'est occupé de terminer l'action seul. Repiquant dans l'axe, il a armé un boulet de canon, encore une fois du pied gauche, en pleine lucarne. Kevin Trapp, les deux fois, ne pouvait rien faire. Marquinhos, à la fin de la rencontre, acceptait déjà l'échec de son équipe en avouant au micro de Canal+ : "Cette saison a été très difficile". Son but, inscrit sur corner, a réduit la marque mais cela n'a pas suffi.



Les Parisiens, à défaut de pouvoir aller chercher le titre de champion, doivent désormais s'atteler à ne pas perdre la deuxième place de Ligue 1. Car les Aiglons ne sont désormais qu'à trois petites longueurs de leur victime du soir. Donis, entré en jeu peu de temps avant, a conclu la soirée en réceptionnant un centre venu de la droite.