France - Hongrie : "Attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité" estime Pirès

Une qualification à aller chercher. Pour leur deuxième match de l'Euro face à la Hongrie, quatre jours après avoir battu l'Allemagne (1-0), les Bleus ont l'occasion d'ores et déjà rallier les huitièmes de finale, ce samedi 19 juin. Sous la chaleur caniculaire de Budapest, où 37 degrés sont attendus, l'équipe de France ne devra pas prendre cette rencontre à la légère selon Robert Pirès : "Inconsciemment, la Hongrie est beaucoup plus faible que les Allemands donc attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité".

Face au bloc bas que devrait proposer la Hongrie, les hommes de Didier Deschamps devront trouver des solutions pour prendre à revers sa défense : "Défensivement, ça va être une équipe vraiment bien regroupée, comme face au Portugal, où ils avaient tenu 85 minutes avant de céder. Il va falloir être patient et trouver l'ouverture et surtout ne pas s'énerver" explique le champion du monde 1998.

Dans un stade plein et acquis à la cause de leurs adversaires, les Bleus vont également devoir se confronter à un horaire différent (15h) de son match face à l'Allemagne : "On change complètement notre routine quand on a l'habitude de jouer à 20h ou 21h. [...] Quand on a pas l'habitude, cela peut être un danger et c'est pour ça que Didier Deschamps doit se méfier de cet horaire" souligne Robert Pirès.