Euro 2021 : 68% des Français pensent que les Bleus vont battre la Hongrie

82% des Français et 89% des amateurs de football sont satisfaits de la prestation des Bleus face aux Allemands pour leur entrée en lice dans l'Euro, mardi 15 juin à Munich. Les sondés applaudissent particulièrement la prestation défensive (83%), la force collective (83%), physique (82%) et l’état d’esprit (81%) de l’équipe de France.

Entre Paul Pogba, Kylian Mbappé et Raphaël Varane, le premier obtient le plus de voix pour le titre de meilleur joueur de la rencontre. Enfin, les Françaises et les Français sont 68% à pronostiquer une nouvelle victoire des Bleus, samedi 19 juin (15h) face à la Hongrie. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 16 et jeudi 17 juin 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 470 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en cinq points majeurs.

1. Une entrée en matière très satisfaisante

En masse devant leur écran (15 millions en moyenne avec un pic à 17,4 millions) pour suivre l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro dans un choc face à l'Allemagne, les Françaises et les Français ont fortement apprécié la prestation livrée par les joueurs de Didier Deschamps : 82% sont satisfaits de la victoire 1-0.

Ce chiffre monte même à 89% chez les amateurs de football. Notons tout de même que cet enthousiasme est relatif : 55% des Français jugent la prestation des Bleus assez satisfaisante (54% chez les passionnés) pour 27% l’ayant trouvé très satisfaisante (35% chez les passionnés).

Équipe de France : une entrée en matière très satisfaisante Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Une prestation défensive et collective saluée

Dans le détail, les sondés ont particulièrement été satisfaits de la rigueur et de la solidité des Bleus, à l’image de leur tactique appliquée lors de la Coupe du monde 2018. Ils applaudissent en effet surtout la prestation défensive (83%) et collective (83%) de l’équipe de France. Les Français louent aussi la prestation physique des Bleus (82%) ainsi que leur état d’esprit (81%).

Équipe de France : une prestation défensive et collective saluée Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

Si les Français sont satisfaits de la prestation des Bleus sans être particulièrement enthousiastes, c’est qu’ils émettent tout de même quelques réserves. Alors qu’on a loué le talent du trio Benzema-Griezmann-Mbappé, c’est la prestation offensive des Bleus qui a été la moins appréciée (71%). De fait, le ballon a plus souvent été dans les pieds des Allemands (62% de possession contre 38%), privant le front de l’attaque de l’étendue de son talent.

3. Voir plus de possession et de jeu

Les réserves, relatives, des Français sur la prestation offensive et tactique des coéquipiers de Kylian Mbappé s’expliquent par une certaine frustration. Les deux tiers des Français (67%) et des amateurs de football (69%) auraient en effet aimé voir un jeu davantage tourné vers la possession.

Voir plus de possession et de jeu Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Pogba meilleur joueur français du match

Paul Pogba a particulièrement impressionné les Français dans ce match. Présent offensivement, défensivement et techniquement, le milieu mancunien aura été au four et au moulin face aux Allemands. Il est selon eux l’homme du match (45%) et plus encore pour les amateurs de football (55%).



Kylian Mbappé, malheureux passeur et buteur sur des buts refusés pour hors-jeu et auteur d’une course dont il a le secret face à Mats Hummels, arrive en 2e place (39% et 32%) quand le taulier de la défense des Bleus, Raphaël Varane est cité par 13% des Français et 12% des amateurs de football.

France-Allemagne : Pogba meilleur joueur français du match Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

5. Confiance avant la Hongrie

Les Français voient mal comment la prochaine rencontre des Bleus, ce samedi 19 juin à 15h, pourrait mal tourner. Les deux tiers d’entre eux et même 84% des amateurs de football pronostiquent une victoire face à la Hongrie. Ils ne sont que 6% et 2% à anticiper une

défaite, 23% et 14% un match nul.