publié le 07/06/2021 à 13:44

Conformément au souhait de Michel Platini, président de l'UEFA au début des années 2010, et en dépit d'une situation sanitaire encore fragile en raison du coronavirus, la 16e édition du championnat d'Europe de football des nations va donc bel et bien se dérouler à travers tout le continent, du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet. 11, c'est encore le nombre de stades retenus, dans autant de villes et de pays différents.

13 villes avaient initialement été retenues, mais Bruxelles (Belgique) a ensuite été recalée en raison des retards pris dans la conception de l'Eurostadium - projet finalement avorté. Plus récemment, l'UEFA a écarté Bilbao et Dublin, faute de garanties sur l'accueil de spectateurs. Les matches prévus à Bilbao ont été transférés à Séville et ceux prévus à Dublin auront lieu à Saint-Pétersbourg et Londres.

La capitale anglaise sera le théâtre de l'épilogue du tournoi, avec demi-finales et finale dans le "nouveau" Wembley (90.000 places). Le match d'ouverture Turquie-Italie est prévu au stade olympique de Rome (68.000 places). Les Bleus disputeront leurs trois matches du premier tour à l'Allianz Arena de Munich (70.000 places) puis à la Puskas Arena de Budapest (68.000 places). Découvrez ou redécouvrez toutes ces enceintes, ainsi que toutes les autres de la compétition.

Euro 2021 : les 11 stades retenus

- Amsterdam (Pays-Bas), Johan-Cruyff Arena (54.000 places)

- Bakou (Azerbaïdjan), stade olympique (69.000 places)

- Bucarest (Roumanie), Arena Nationala (54.000 places)

- Budapest (Hongrie), Puskas Arena (68.000 places)

- Copenhague (Danemark), stade Parken (38.000 places)

- Glasgow (Écosse), Hampden Park (51.000 places)

- Londres (Angleterre), stade de Wembley (90.000 places)

- Munich (Allemagne), Allianz Arena (70.000 places)

- Rome (Italie), stade olympique (68.000 places)

- Saint-Pétersbourg (Russie), stade de Saint-Pétersbourg (61.000 places)

- Séville (Espagne), estadio dede La Cartuja (57.000 places)