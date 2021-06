Euro 2021 : pourquoi la Hongrie ne limite pas le nombre de spectateurs dans le stade

Après une belle entrée en matière à l'Euro 2020, la France jouera son deuxième match de la compétition samedi 19 juin face à la Hongrie. La rencontre se tiendra à Budapest, dans un stade plein de supporters. Une particularité dans le contexte épidémique que vit le monde depuis plus d'un an. Lors du match des Hongrois face au Portugal, les images avaient déjà frappé les esprits : près de 56.000 spectateurs dans les tribunes du Puskas Arena, comme si le coronavirus n'avait jamais existé.

Dans la plupart des stades qui vont accueillir des matchs de l'Euro 2020, les capacités d'accueil ont été fixées par des jauges. Entre 22 et 33% à Bakou, 50% à Saint-Pétersbourg et 100% à Budapest. L'UEFA , l'organisateur la compétition, n'a pas fixé ces limites. Celles-ci dépendent de l'état sanitaire du pays concerné.

Banco pour la Hongrie qui permet un accès au stade aux vaccinés locaux via un passe sanitaire et un passage par des portes thermiques vérifiant la température du public à l’entrée des sites. Ce dernier a également reçu des convocations horaires afin d’espacer les entrées et éviter les engorgements aux contrôles, redoutés par les autorités. Le port du masque est facultatif dans les travées du stade. Quant à la bière, aux saucisses et aux cornes de brume, celles-ci sont recommandées.

Seul pays européen à vacciner avec le sérum russe

Un stade plein peut également constituer un geste politique. À travers les banderoles, les plus de 60.000 spectateurs heureux et les postillons qui se mêlent, la volonté d'un dirigeant s'exprime, celle de Viktor Orban.

En organisant quatre matchs de l'Euro avec un stade plein, le chef de l'État hongrois montre qu'il n'a pas peur du coronavirus. Après avoir été réticent à mettre des mesures sanitaires en place et une troisième vague particulièrement meurtrière fin 2020, Viktor Orban fait désormais l'apologie des vaccins russes et chinois. Le Hongrie est d'ailleurs le seul pays des 27 européens à les avoir autorisés et vacciné 40% de sa population avec.

Faute d'accord avec la France, les supporters vaccinés des Bleus devront présenter un test PCR de 72 heures avant le début du match. Même obligation à Amsterdam, avec une prise de température en plus et à Munich, où le port d'un masque FFP2 est obligatoire.

Alors que la Grande-Bretagne fait face au variant Delta, la finale de la compétition doit se tenir au stade Wembley, à Londres. La dernière phase du déconfinement a été repoussée de quatre semaines, mais 40.000 personnes vaccinées ou testées négatives sont toujours attendues le 11 juillet prochain.