Euro 2021 : faut-il s'inquiéter pour l'équipe de France après le nul en Hongrie ?

Pour ce 44e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, le deuxième de l'Euro au lendemain du match d'ouverture, Christian Ollivier est entouré de Stéphane Pauwels, Gilles Verdez, Florian Gazan, David Aiello et Baptiste Durieux.

Principale question après le match nul des Bleus en Hongrie (1-1) : faut-il s'inquiéter pour l'équipe de France pour la suite de cet Euro ? Comment corriger les erreurs ? Pourquoi Didier Deschamps a reconduit le même schéma et le même 11 à une exception près ? Olivier Giroud doit-il retrouver une place de titulaire aux dépens de Karim Benzema ?