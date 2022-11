Coupe du monde 2022 : les supporters des Bleus confiants avant d'affronter le Danemark

Dans la banlieue de Doha, loin des buildings futuristes, plusieurs supporters français se sont regroupés, un petit village français. Arrivé de Toulon il y a quelques jours, Tony est plus serein à l'approche de ce match face au Danemark, rassuré par celui face à l'Australie : "Au début, c'est vrai qu'avec la blessure (de Lucas Hernandez ndlr), on s'est dit 'ça commence mal'. Avec les buts de Giroud, on a reconnu cette équipe de France qui était conquérante et très à l'aise."

Mais le Danemark est une équipe d'un autre calibre. Certes la France a rassuré, mais tout n'était pas parfait, notamment en défense, ce qu'a souligné Didier Deschamps. Les Danois sont demi-finalistes du dernier Euro, souligne Lucas, et ont battu deux fois les Bleus ces derniers mois : "Le Danemark, c'est un peu le chat noir de l'équipe de France. À chaque fois, c'est un match accroché, un match compliqué, ça reste un match clé pour la qualification. Je m'attends à un match dur."

C'est avec ce match test que l'on va réellement connaître le niveau des Bleus, mais Anthony n'a pas peur : "On est l'équipe de France, on est Champion du monde, et puis on a quand même une belle attaque. On voit avec Giroud qui revient en pleine forme et Mbappé en forme, ça va le faire."

Joris est un peu plus mesuré, il a fait l'école buissonnière pour aller supporter les Bleus. À 13 ans, il vit déjà sa troisième Coupe du monde : "Je m'imagine un match très compliqué, l'équipe du Danemark a beaucoup évolué depuis la dernière Coupe du monde. C'est toujours un plaisir de soutenir notre équipe."

La force des Bleus : l'attaque

Depuis quelques jours, il y a une "Giroud mania" qui s'installe. Il pourrait être l'homme de ce Mondial selon Christian : "La force mentale d'Olivier Giroud est assez incroyable. Il a failli mettre un triplé avec le but du Mondial. Il rentre dans l'histoire des Bleus."

En effet, il a égalé Thierry Henry au nombre de buts, et on espère qu'il va le dépasser ce soir. Olivier Giroud, l'infatigable buteur, qui peut compter sur ses coéquipiers en forme, c'est la clé de ce match selon Pascal : "Il faut jouer sur ses forces, et notre force pour cette Coupe du monde, c'est l'attaque. Je pense qu'aucune équipe n'a cette attaque. Jouons sur nos atouts."

Les Bleus, qui ont mis quatre buts face à cette rugueuse équipe australienne, avec un Griezmann de retour, un Mbappé en feu et la surprise du chef : Ousmane Dembélé. "Il est en pleine possession de ses moyens", "il est épargné par les blessures, pourvu que ça dure", dit-on chez les supporters.

Quatre attaquants, les quatre fantastiques qui doivent confirmer leurs promesses face au Danemark ce samedi à 17h.

