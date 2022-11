Coupe du monde 2022 : 56% des Français pronostiquent un succès des Bleus contre le Danemark

Très largement convaincus (78%) par les Bleus lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde au Qatar face à l'Australie (victoire 4-1) en dépit d'un début de match compliqué et de l'ouverture du score des "Socceroos", les Françaises et les Français pensent majoritairement (56%) que les hommes de Didier Deschamps vont également battre le Danemark, samedi 26 novembre (17h heure française).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 456 amateurs de football.

Parmi le grand public, 30% des sondés envisagent un match nul et 10% un succès des Danois, qui ont battu deux fois les Bleus en 2022, 2-1 en juin et 2-0 en septembre, dans le cadre de la Ligue des Nations. Les amateurs de football sont, eux, 74% à pronostiquer une revanche de la France, ce qui serait synonyme de qualification pour les 8es de finale avant même le troisième et dernier match de poule face à la Tunisie, mercredi 30 novembre (16h).

Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

Dans le détail, 51% des Français ont été "assez convaincus" par la prestation des partenaires de Hugo Lloris face à l'Australie et 27% "tout à fait convaincus". 41% des sondés retiennent la "capacité des Bleus à réagir après le premier but encaissé, 34% les deux buts d'Olivier Giroud et 18% la blessure de Lucas Hernandez.

Désormais co-meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec Thierry Henry (51 réalisations), Giroud arrive au troisième rang des scoreurs qui ont le plus marqué les Français avec 11% des citations, derrière Zinédine Zidane (33%) et Michel Platini (13%). Kylian Mbappé est quatrième (9%), devant Henry (8%), Jean-Pierre Papin (7%) et le trio Antoine Griezmann-Karim Benzema-Just Fontaine (4%).

