France-Australie : Giroud égale le record de buts de Henry en équipe de France

Ce mardi 22 novembre, en réalisant un doublé face à l'Australie, Olivier Giroud a égalé son aîné Thierry Henry comme meilleur buteur de l'histoire des Bleus, dont le record de 51 buts tenait depuis 2009.

À 36 ans, l'attaquant de l'AC Milan (115 sélections) a inscrit ses deuxième et troisième buts en phase finale de Coupe du monde, huit ans après son but inaugural dans un Mondial réalisé en phase de groupes face à la Suisse (5-2).

Titulaire en 2018, il n'avait pas marqué lors de la victoire des Bleus, mais avait été un artisan majeur du titre mondial. Olivier Giroud a donc offert à l'équipe de France une belle entrée dans ce Mondial 2022 avec un premier but à la 32e minute, et un second à la 71e minute. Un doublé qui lui a permis de compléter son palmarès de 49 buts pour les Bleus pour atteindre le record, 51.

Il devient au passage le doyen des buteurs français en Coupe du monde, devant Zinédine Zidane, auteur à 34 ans d'une panenka en finale de l'édition 2006 contre l'Italie. Kylian Mbappé, lui, est monté sur le podium des meilleurs buteurs français de l'histoire en Coupe du monde en poussant son total à cinq, à seulement 23 ans.

