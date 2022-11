Pourquoi Kylian Mbappé célèbre-t-il ses buts avec les bras croisés contre son torse ?

LES ? DU FOOT - Pourquoi la célébration des buts de Kylian Mbappé est née à cause d'un but qu'il avait encaissé lui ?

La célébration de Kylian Mbappé avec les bras croisés contre son torse et les deux pouces levés est née après un but qu’il a encaissé. Mais pas sur le terrain ! Non sur Playstation. Il jouait à FIFA face à son petit frère Ethan quand celui-ci lui a planté un but, manette à la main.

Mbappé junior s’est alors levé face à Kylian et pour le chambrer a improvisé cette célébration. Kylian s’est donc inspiré de son petit frère. À la fin de la partie, Ethan a lancé à Kylian : "Tu pourrais faire ça en match !"

Il l'a pris au mot et à la première occasion, un but face à Dortmund en Ligue des Champions alors qu’il était encore à Monaco, il a dégainé la fameuse célébration. En précisant au petit frère : "Maintenant je te la vole, elle est à moi !" Il est très proche de son petit frère, Kylian ? Oui d’autant plus qu’Ethan, 15 ans aujourd’hui, joue aussi au PSG avec les jeunes, il est milieu de terrain.

Preuve de cet amour fraternel, Kylian lui avait fait un clin d'œil à ses débuts en portant le numéro 29. Car Ethan est né un 29 décembre.

