Coupe du monde : le Qatar, premier éliminé de la compétition qu'il héberge

"Nous sommes désolés", a lancé le défenseur qatari Tarek Salman "aux supporters et au pays" après la défaite contre le Sénégal (3-1), qui élimine son équipe dès le premier tour, une première pour un hôte de la Coupe du monde. L'élimination du Qatar, vendredi 25 novembre, devient effective quelques heures plus tard avec le match nul (1-1) entre les Pays-Bas et l'Équateur.

Pour Tarek Salman, son équipe a "joué un bon match, mais les petits détails changent les grands matches. Nous avons commis deux erreurs, ils ont marqué deux buts. Pourtant, il y a eu des moments où nous jouions mieux qu'eux, nous avons marqué un but." Le défenseur ajoute : "Nous étions bons quelques minutes, cela ne suffit pas contre le champion d'Afrique".

Pour un groupe de Qatari rencontré par l'AFP alors qu'ils regardaient leur équipe jouer contre le Sénégal à la télévision, le bilan est tout de même positif. "Peu importe le résultat, la vraie victoire est d'accueillir la Coupe du monde avec succès", a dit un homme d'affaires de 53 ans. Il ajoute : "L'équipe nationale participe pour la première fois à ce niveau. Nous sommes fiers, qu'elle gagne ou pas."

