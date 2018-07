Coupe de la Ligue : les équipes probables pour la finale Monaco-PSG

publié le 31/03/2017 à 13:43

S'il y a bien une journée de Ligue 1 au programme, la 31e, dans la foulée de la première page internationale de l'année 2017, c'est une finale, celle de la Coupe de la Ligue, qui monopolise toute l'attention à l'approche des premières heures d'avril. Un peu plus de trois semaines après le KO du Camp Nou, le PSG joue gros face à l'équipe qui lui fait sérieusement de l'ombre depuis des mois, l'AS Monaco.



D'ordinaire considérée comme relativement accessoire, cette compétition se transforme cette saison en objectif crucial pour les Parisiens, leur entraîneur et leurs dirigeants qataris. Un échec du triple tenant du titre serait un nouveau désaveu pour le technicien basque, déjà très fragilisé depuis l'inconcevable élimination en 8es de finale de Ligue des champions. Il laisserait aussi des traces psychologiques pour le sprint final à venir en Ligue 1 face à une équipe monégasque en tête avec trois points d'avance sur le PSG.

Sur la pelouse du Parc OL - pour la première fois, une finale de Coupe ne se jouera pas à Paris ou à proximité -, l'une des principales interrogations sera la fraîcheur physique des uns et des autres, alors que les matches internationaux ont fait quelques dégâts et que le calendrier est chargé, particulièrement pour les Monégasques.

Fabinho suspendu

Blessé à une côte lors de la victoire de l'équipe de France au Luxembourg, le défenseur latéral droit de l'ASM Djibril Sidibé risque d'être un peu juste. Il devrait laisser sa place à Almamy Touré. Autre point noir : Fabinho, le précieux milieu de terrain brésilien, est suspendu. Mais là encore, son remplaçant, le Portugais Joao Moutinho, serait titulaire dans de nombreuses autres formations.



En attaque, l'interrogation persiste sur la présence ou non du buteur colombien Radamel Falcao. Il n'a plus joué depuis le 11 mars et un coup à la hanche reçu lors de la victoire contre Bordeaux. Cette semaine, il a effectué une reprise aménagée. Retenu dans le groupe, la tendance est qu'il démarre sur le banc et soit suppléé par l'attraction du moment, le jeune Kylian Mbappé, aux côtés de Valère Germain.

Avec ou sans Pastore ?

Côté parisien, la séquence internationale a aussi laissé des traces. Le défenseur central brésilien Marquinhos est blessé à une cuisse. Les examens pratiqués à son retour laissent présager d'un probable forfait. Presnel Kimpembe, impeccable face au Barça au match aller, se tient prêt pour épauler Thiago, Silva, même s'il est à peine remis de douleurs aux adducteurs.



Sur les côtés, Serge Aurier devrait débuter à droite à la place d'un Thomas Meunier récemment touché à une cheville. À gauche, l'incertitude plane entre Maxwell et Layvin Kurzawa. Au milieu, tout dépendra du choix tactique effectué par Emery. Si le 4-3-3 est retenu, Thiago Motta débutera avec Blaise Matuidi et Marco Verratti. Si c'est un 4-2-3-1, comme contre Lyon, Javier Pastore sera aligné en meneur de jeu derrière le trio Angel Di Maria-Edinson Cavani-Julian Draxler.

Monaco-PSG : les équipes probables

Monaco : Subasic, -Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Germain



PSG : Trapp - Aurier, Thiago Silva, Kimpembe, Maxwell (ou Kurzawa) - Thiago Motta (ou Pastore), Verratti, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler