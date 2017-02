publié le 15/02/2017 à 13:34

Lorsqu'il est procédé à l'annonce du forfait de Thiago Silva pour défier Barcelone, chacun s'accorde à dire que le PSG perd son meilleur défenseur. Le défi s'annonçait ardu avec le Brésilien, il l'était encore davantage sans. L'idée d'intégrer Serge Aurier aux côtés de Marquihnos semblait même faire son chemin.



Unai Emery a pourtant gardé sa confiance en Presnel Kimpembe. Défenseur axial numéro trois dans la hiérarchie parisienne, c'est à lui qu'est revenue la responsabilité d'aller au combat, les dirigeants qataris n'ayant pas remplacé le départ de David Luiz vers Chelsea. Il l'avait déjà fait 11 fois en Ligue 1 mais jamais en coupe d'Europe. Affronter l'attaque barcelonaise pour une première européenne aurait pu le faire déjouer, il a anéanti ses adversaires (un seul tir pour les trois attaquants).

Appelez-le "Kingpembé"

La 62e minute de ce PSG-Barça est le plus bel exemple du match du joueur de 21 ans. Lionel Messi s'approche de la surface de la droite vers la gauche comme il en a l'habitude. Il dribble Marquinhos puis se retrouve face au natif du Val-d'Oise. En deux interventions agressives mais régulières, "La Pulga" est repartie de là où elle venait.

Messi ou pas Messi, Kimpembe c'est pas son problème pic.twitter.com/VGTGX1pdqF — LaStreetParleDeFoot (@Arretsdejeu_) 14 février 2017

L'international français est connu pour son assurance dans son jeu aux pieds et ses relances courtes. Une réputation qu'il s'était forgé en Ligue 1 et face à des clubs qui, bien souvent, subissent la domination parisienne. Retranscrire cela au plus niveau européen était l'autre défi du soir.



Là-encore sa copie est de très haut niveau. Il n'a perdu que sept ballons sur les 53 qu'il a touché. Le joueur de 1,83 m a fini le match avec un taux de passes réussies supérieur à la moyenne de son équipe (88% contre 85% pour Paris).



La prestation du Parisien va-t-il lui offrir davantage de temps de jeu au PSG ? Il en faudra plus pour déloger Thiago Silva et la paire que forme "O Monstro" avec Marquinhos. Mais en ce lendemain de victoire, Unai Emery, ses partenaires, ses dirigeants et tous les observateurs en savent un peu plus sur "Kingpembe".