publié le 29/03/2017 à 16:22

Cette trêve internationale va-t-elle assombrir un peu plus l'avenir de Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain, alors que le joueur avait l'occasion, avec un groupe réduit, de se montrer indispensable à l'entraînement ? C'est l'hypothèse soulevée par ces quelques lignes publiées sur le site internet du quotidien sportif L'Équipe mercredi 29 mars.



L'attaquant de 30 ans, dont le départ après une seule saison dans la capitale se précise, pourrait avoir commis un impaire en publiant deux vidéos qui ont fait du bruit, et mis le PSG dans une position délicate du point de vue de sa capacité à contrôler la communication de ses joueurs. Pour cela il pourrait bien encourir des sanctions sportives et financières, comme le précise le bref article. Il y est indiqué néanmoins que l'entourage de Ben Arfa assure avoir prévenu la direction du PSG de la diffusion, dimanche 26 mars, d'une vidéo où l'ancien Lyonnais, Marseillais et Niçois demande qu'on lui donne sa chance.

Le club parisien n'a pas communiqué officiellement sur ce sujet, mais selon L'Équipe il a appris l'existence de cette vidéo, puis d'une autre plus axée sur la vie personnelle de Ben Arfa, "indirectement". La question reviendra sans doute lors de la conférence de presse d'Unai Emery avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, samedi 1er avril (21h).