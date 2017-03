Coupe de la Ligue : l'épineux problème du PSG pour la finale face à Monaco

publié le 21/03/2017 à 19:28

Maxwell, Javier Pastore, Thiago Motta, Hatem Ben Arfa, Giovani Lo Celso, Gonçalo Guedes, Lucas et le troisième gardien Rémy Descamps. Sur les 25 joueurs de l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain, voici les 8 qui vont pouvoir préparer au mieux la finale de la Coupe de la Ligue, prochaine échéance du club parisien. Ce sera le samedi 1er avril (21h) au Parc OL de Lyon face au grand rival de la saison, Monaco.



De Kevin Trapp à Edinson Cavani, les 17 autres ont rejoint leur sélection pour les éliminatoires du Mondial 2018 et/ou des matches amicaux. S'il reste de la qualité au centre d'entraînement de Saint-Germain, la quantité fait donc défaut. Pour pallier à ce vide immense, le staff parisien va organiser des séances avec des jeunes du centre de formation. Mais le problème réside surtout dans le retour tardif des Sud-Américains, seulement le jeudi 30 mars, à deux jours de la rencontre.

Outre l'Uruguayen Cavani, les Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos et l'Argentin Angel Di Maria doivent disputer deux matches les jeudi 23 (Uruguay-Brésil et Argentine-Chili) et lundi 27 mars (Brésil-Paraguay, Pérou-Uruguay et Bolivie-Argentine). De son côté, Monaco n'a aucun international mobilisé loin d'Europe. Le Colombien Radamel Falcao a été laissé à la disposition de son club pour se remettre définitivement d'une blessure à la hanche.



Retenus avec les Bleus pour Luxembourg-France (qualifications) et France-Espagne (amical), Alphonse Aréola, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Blaise Matuidi devraient être de retour dans leur club mercredi 29 mars. Idem pour Jean-Kévin Augustin et Christopher Nkunku (équipe de France des moins de 20 ans), Kevin Trapp et Julian Draxler (Allemagne), Thomas Meunier (Belgique), Marco Verratti (Italie) et Grezgorz Krychowiak (Pologne). Quant à Serge Aurier, il devait affronter la Russie et le Sénégal avec la Côte d'Ivoire en amical mais il s'est blessé.