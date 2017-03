publié le 25/03/2017 à 23:48

Ce cinquième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, au Luxembourg, était-il un piège ou une évidence ? Didier Deschamps, au micro de TF1 après la rencontre, parlait d'une "rencontre pas évidente". Son équipe l'a emporté sérieusement au stade Josy-Barthel (1-3).



Les Bleus ont dominé et attaqué mais n'ont, à aucun moment, su installer une pression durable devant le but des locaux. Les Luxembourgeois se sont même offerts la première franche tentative de la rencontre, bien captée par Hugo Lloris.

Olivier Giroud a ensuite ouvert le score à la suite d'un joli mouvement entre Djibril Sidibé et Antoine Griezmann. Le second a trouvé le premier dans la surface de réparation et en profondeur. Le Monégasque a centré en retrait vers le Gunner qui était au bon endroit, au bon moment.

Dix minutes à la mode anglaise

S'en est suivi une période exceptionnellement intense. Dans un match dont le rythme n'a jamais été fou, ces dix minutes en sont l'exact opposé. Six minutes après l'ouverture du score française, Blaise Matuidi a concédé un penalty, poussant son adversaire direct. Une offrande que n'a pas laissé passer Aurélien Joachim, l'attaquant des Lions Rouges.



Dans la foulée de cette action les Bleus ont rapidement réagi et Sidibé a obtenu un coup de pied de réparation seulement quatre petites minutes plus tard. Si le Luxembourgeois a pris Lloris à contre-pied, Antoine Griezmann s'est montré moins impérial puisque Schon a touché le ballon avant qu'il n'entre au fond des filets.

Mendy à son aise, première pour Mbappé

Après l'annonce de la liste de Didier Deschamps, on se doutait qu'au moins un des quatre novices pouvait jouer ses premières minutes avec le maillot bleu. Cela a été le cas pour Benjamin Mendy, titulaire. Le latéral gauche de l'AS Monaco s'est montré très solide face à son adversaire direct quand il fallait défendre, volontaire et inspiré quand il fallait attaquer.



Deux tiers des centres de l'équipe sont partis de son pied gauche. Le jeu français penchait largement sur son côté en première période. L'ancien Marseillais a profité des appels axés de Dimitri Payet pour arpenter le couloir gauche à maintes reprises.



Kylian Mbappé est lui, entré en jeu pour les dix dernières minutes de la rencontre. Il est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot frappé du coq (18 ans et 3 mois). Mais aussi et surtout le premier Bleu n'ayant pas connu la Coupe du monde 1998, organisée et remportée par la France.