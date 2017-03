publié le 19/03/2017 à 20:15

Les deux équipes ne réalisent pas les mêmes performances en Ligue 1, n'ont pas les mêmes ambitions, ni les mêmes joueurs, mais leurs récentes performances en coupes d'Europe peut modifier les pronostics. L'Olympique Lyonnais, qualifié en quarts de finale de Ligue Europa, se déplace au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, éliminé des huitièmes de finale de Ligue des champions.



Deux destins bien différents qui pourraient se répercuter dans ce choc de la 30e journée. Au classement l'objectif est pour l'un de suivre la cadence infernale imposée par l'AS Monaco sur le podium, pour l'autre il s'agit de sécuriser la quatrième place, seule qualificative directement en "C3" et qui vaut donc cher.

Privé de Prensel Kimpembe (suspendu) et de Thomas Meunier (blessé), Unai Emery devrait aligner Serge Aurier au poste de latéral droit. Bruno Génésio doit lui aussi se passer d'un défenseur (Emanuel Mammana), mais alignera son attaque-type.

Le direct :

20h50 - Plus tôt dans la journée, Monaco a battu Caen (0-3) et ainsi mis la pression sur le PSG. Elle compte provisoirement six points d'avance.



20h45 - Depuis le début de l'année 2017, Lyon présente la deuxième meilleure attaque du championnat avec 25 buts. Monaco est leader (31), Paris 5e (20).



20h40 - Sur 37 oppositions, Lyon a gagné seulement 7 fois, Paris 19 (11 résultats nuls).



20h35 - Lors de la rencontre aller, le PSG s'était imposé (1-2) grâce à un doublé de Cavani.



20h30 - Depuis le début de l'année 2017 (soit 17 rencontres), le PSG n'a perdu qu'une seule fois : à Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des champions (6-1).



20h25 - Bruno Génésio aligne un 11 titulaire sans surprise :



20h20 - La composition parisienne avec Javier Pastore titulaire :



20h15 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live commenté de la rencontre PSG-OL

L1-30e journée : résultats et classement

Vendredi 17 mars :

Metz - Bastia : 1-0

Lille - Marseille : 0-0



Samedi 18 mars :

Nantes - Nice : 1-1

Toulouse - Rennes : 0-0

Angers - Guingamp : 3-0

Bordeaux - Montpellier : 5-1

Nancy - Lorient : 2-3



Dimanche 19 mars :

Caen - Monaco : 0-3

Dijon - Saint-Étienne : 0-1

Paris - Lyon