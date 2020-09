Mercato : Messi annonce qu'il reste finalement au Barça

publié le 04/09/2020 à 18:23

L'été 2020 ne sera finalement pas celui du grand départ pour Lionel Messi, après plus de 20 ans passés au FC Barcelone dont 16 avec l'équipe première. 10 jours après avoir officiellement demandé à ses dirigeants de partir, l'Argentin de 33 ans a annoncé qu'il allait "rester à Barcelone", vendredi 4 septembre.

"Je n'irais jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis que je suis arrivé, c'est le club de ma vie, a assuré Lionel Messi dans un long entretien à Goal.com diffusé dans l'après-midi (...) Je vais continuer au Barça et mon attitude ne va pas changer parce que j'ai voulu m'en aller".

C'est donc la fin d'un feuilleton qui a tenu la planète football en haleine depuis le mardi 25 août et un soulagement pour les supporters et pour le club catalan, qui ont craint de voir leur légende vivante quitter son club de toujours par la petite porte... et un message qui a grandement rassuré la Liga, qui a déjà perdu les stars Neymar (en 2017, au PSG) et Cristiano Ronaldo (en 2018, à la Juventus Turin).

Prolongation de contrat ?

Le dernier match de Messi sous les couleurs blaugrana ne sera donc pas cet humiliant 8-2 encaissé en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 14 août à Lisbonne. Il s'agit d'une victoire pour le président Josep Maria Bartomeu, critiqué de toutes parts pour sa gestion du club et qui avait mis sa démission dans la balance : imperturbable, Bartomeu peut se targuer d'avoir fait primer les intérêts du Barça.

Quant à Leo Messi, il ne rejoindra ni l'Inter Milan, ni Manchester City, ni le PSG, les seuls clubs qui semblaient en mesure de se l'offrir. Mais même si cet énième coup de pression de la part de Messi s'est clos, sa querelle avec le club risque de durer jusqu'à la fin de la saison, ou jusqu'à son éventuelle prolongation de contrat (qui court jusqu'en juin 2021.