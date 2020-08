publié le 21/08/2020 à 09:00

C'est la nouvelle lucarne du football français. La chaîne Téléfoot, créée par le groupe espagnol Mediapro, qui a enlevé à prix d'or les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2020/2024 il y a deux ans à Canal+, s'est lancée dans le paysage audiovisuel hexagonal le 17 août. À partir de vendredi, elle diffusera 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur la période et co-diffusera les coupes d'Europe de football avec RMC Sports cette saison.

Concrètement, Téléfoot diffusera 304 matches de Ligue 1 de la saison, 304 rencontres de Ligue 2, les 89 matches de la Ligue des champions et les 125 affiches de l'Europa League. Elle a l'exclusivité des 10 plus belles affiches de la saison de Ligue 1 et diffusera 8 rencontres chaque journée, contre 2 rencontres à Canal+ (76 matches au total sur la saison).

Outre l'affiche du vendredi soir, Bordeaux-Nantes en lever de rideau cette semaine, Téléfoot retransmettra un match le samedi à 17 heures, deux matches le dimanche à 13 heures et 21 heures et un multiplex le dimanche à 15 heures, Canal+ se contentant de la rencontre du samedi à 21 heures et du dimanche à 17 heures.

4 offres principales, une offre pour les meilleurs extraits

La chaîne, qui s'est fixé l'objectif de recruter 3 millions d'abonnés pour rentabiliser ses lourds investissements (780 millions d'euros par an pour la Ligue 1 et 175 millions d'euros à Altice pour les coupes d'Europe), propose plusieurs offres pour séduire les fans de ballon rond.

- Une offre classique à 25,90 euros par mois (avec engagement d'un an prépayé à 269,90 euros) : la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des champions et la Ligue Europa. Qualité 4K HDR. Sur smartphone, tablette et TV. Un seul flux à la fois.

- Une offre classique à 29,90 euros par mois (sans engagement) : donnant accès aux mêmes contenus et aux mêmes conditions.

- Un pack Téléfoot + Netflix à 29,90 euros par mois : la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des champions et la Ligue Europa. Qualité 4K HDR. Sur smartphone, tablette et TV. Un seul flux. Un bonnement Netflix 2 écrans. Abonnement via le site Téléfoot et contenus accessibles via les deux applications respectives. Les abonnés Netflix actuels basculeront automatiquement vers le pack en cas d'abonnement à Téléfoot et seront facturés par Téléfoot.

- Une offre mobile (smartphone + tablette) à 14,90 euros par mois : la Ligue 1 et la Ligue 2 uniquement. Sur téléphone et tablette uniquement. Un seul flux. Pas de compatibilité Chromecast ni câble HDMI pour projeter les matches sur un écran TV.

- Une offre Free (sans surcoût pour certains abonnés, prix à définir pour les autres) : une application proposant les extraits (buts et résumés) de tous les matches de Ligue 1, jusqu'à 60 secondes par extrait dans la limite de 30 minutes par rencontre, en très léger différé. Gratuit pour les abonnés Free et les abonnés Free Mobile à 19,99 euros par mois.

Un réseau de distribution encore en construction

Mediapro a conclu des accords avec un certain nombre de partenaires pour distribuer ses chaînes. Les deals sont susceptibles d'évoluer dans les prochains jours.



- Les appareils Android (mais l'application n'est pas encore disponible pour la première journée de Ligue 1)



- Les appareils iOS (iPhone, iPad, Apple TV)



- Les box TV SFR et Bouygues : SFR est le seul opérateur à diffuser la chaîne à l'ouverture du championnat. Bouygues suivra le 26 août.



- Les TV connectées Samsung



En revanche, les chaînes Téléfoot ne sont pas encore disponibles pour les abonnés Free et Orange. Il y a peu de chance qu'elles le soient pour les clients de Canal+, avec qui Mediapro est rentré en concurrence frontale. Nous n'avons pas encore d'information concernant une disponibilité sur les consoles de jeu. Un partenariat avec Facebook est à l'étude pour distribuer les chaînes sur le réseau social.



À noter qu'il n'y a pas de changement cette saison au niveau des matchs internationaux, TF1 et M6 restent diffuseurs de l'Équipe de France, que ce soit pour les amicaux, les matchs de préparation de l'Euro 2020 (qui se tiendra à l'été 2021 sur TF1, M6 et BeIn Sports), de qualification pour la Coupe du Monde 2022 ou de la Ligue des Nations.