Tour de France 2020 : les équipes souhaitent un assouplissement des règles

publié le 25/08/2020 à 16:02

Le départ du Tour de France, décalé cette année, sera donné samedi 29 août à Nice, avec un protocole sanitaire drastique en raison de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs ont en effet décidé de frapper fort : pas de place pour le virus, ni même pour des symptômes. Deux cas de Covid-19 en sept jours entraîneront l'exclusion de l'équipe concernée.

Les tests PCR seront aussi réguliers. Cette série de mesures semble effrayer les coureurs qui réclament un assouplissement de toutes ces règles. Les équipes n'ont pas aimé l'excès de zèle et le passage en force d'Amaury Sport Organisation. Les 22 formations ne veulent pas que ASO soit la seule décisionnaire d'une exclusion de l'épreuve.

Marc Madiot, manager de l'équipe Groupama-FDJ et président de la Ligue nationale de cyclisme "comprend les les attentes et les appréhensions de la part d'ASO. Mais eux aussi doivent comprendre qu'il y a des attentes et également des appréhensions du côté des équipes et des coureurs".

Une exclusion serait une catastrophe

Le Tour de France s'avère vital dans une saison cycliste pour les équipes. Une exclusion serait une catastrophe. En coulisses, ça bataille ferme pour assouplir la procédure. C'est une commission mixte avec l'organisation, les équipes et l'Union cycliste internationale qui devrait finalement statuer.

Enfin, pour les formulaires, à remplir chaque matin et chaque soir après l'étape sur les éventuels symptômes ressentis par les coureurs, certaines formations s'adaptent et passent au digital : chaque personne de la délégation remplira son questionnaire sur une plateforme pour faire gagner du temps aux médecins et à l'encadrement.