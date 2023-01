Comment Kylian Mbappé construit son image de star internationale

Kylian Mbappé célèbre son second but face à la Pologne.

Il est certainement le Français le plus populaire à l'international en ce moment. Kylian Mbappé, après sa Coupe du Monde de légende, a décidé de cultiver un peu plus son image et son business. Les 17.000 spectateurs du Barclays Center, un des temples de basket américain de la NBA, se sont levés pour réserver une ovation au petit frenchy du soccer. Les images, diffusées en masse sur les réseaux sociaux, ont presque éclipsé celles du retour de Messi, champion du monde, à Paris.

Kylian Mbappé, depuis le Mondial au Qatar, a encore changé de dimension. Un constat que Christophe Galtier son entraineur, a pu réaliser à 6.000 km de là. "C'est un garçon très intelligent qui imprime vite et qui doit s'apercevoir que le regard sur lui a changé. Il est connu mondialement, il est pourtant très rare qu'un footballeur soit ovationné dans une salle de basket. Il fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup de personnalité", a-t-il commenté.

Une notoriété qui ne l'écrase pas, bien au contraire, puisqu'il la construit et l'entretient. Il s'agit de sa troisième visite personnelle déjà aux États-Unis sur les quatre dernières années. À chaque occasion, le "kid" de Bondy en profite pour multiplier apparitions publiques et médiatiques : rencontres avec les stars du basket Kevin Durant, ou encore LeBron James, lors de sa première venue en 2019.

L'image de Kylian Mbappé aux États-Unis

Toujours, son sponsor principal n'est pas loin, car la virgule Nike est le trait d'union entre toutes ces stars. L'équipementier américain a misé depuis son plus jeune âge sur le phénomène Mbappé. Il possède aujourd'hui le quatrième plus gros contrat individuel de sponsoring sportif, mais il est appelé à devenir très vite le numéro un, devant Cristiano Ronaldo, l'ambassadeur monde numéro 1 du géant américain du sport.

Il a le profil idéal sur ce marché en pleine expansion. Les droits du championnat américain, la Major League Soccer, ont été achetés il y a 6 mois par Apple, et ce, pour les dix années à venir, contre un chèque de 2,5 milliards de dollars. De plus, la prochaine Coupe du Monde se déroulera en partie aux États-Unis dans moins de quatre ans. Il faut investir dans ce domaine et investir pour l'avenir.



Prendre de l'avance sur ses concurrents

Cette notoriété marketing est aussi une manière, pour lui, de prendre de l'avance sur ses concurrents directs, qui ne seront bientôt plus, Messi et Ronaldo. À 35 et 37 ans, les deux icônes vont progressivement disparaitre du paysage. Le vrai concurrent du joueur français pour les années à venir se nomme Erling Haaland, le prodige norvégien, nouvelle star de Manchester City. S'il veut se démarquer, Kylian Mbappé doit creuser l'écart, même si c'est déjà le cas en terme de palmarès et de puissance sur les réseaux sociaux.

Il doit donc davantage s'investir sur la pénétration des marchés à l'international, à commencer par le plus important : le marché américain. Il a été vu à des matchs de baseball ou de football américain pour cette raison, pour toucher un autre public. Même si le basket et la NBA restent sa cible numéro 1, l'objectif est à terme de créer des contenus vidéo pour promouvoir à la fois le football et la NBA. Une manière de tisser un peu plus sa toile et s'affirmer à terme comme la star numéro un tous sports confondus à l'international.