NBA : Evan Fournier, star française du basket, nouveau roi des Knicks de New York ?

Evan Fournier, star française du basket, nouveau roi des Knicks de New York ?

À 28 ans, Evan Fournier vient de réaliser son rêve : jouer dans le mythique club NBA des Knicks de New York. L’international français a signé pour quatre ans, alors que la nouvelle saison du célèbre championnat de basket-ball nord-américain débute ce mardi 19 octobre. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, a pu s'entretenir avec le sportif à quelques jours de ce nouveau challenge.

Médaillé d’argent à Tokyo, où les Bleus ont battu les Américains en match de poule, Evan Fournier nous décrit ce que représente le basket-ball aux États-Unis, lui qui entame sa 10ème saison en NBA. Une ligue de basket américaine qui fait actuellement les gros titres à cause d'un autre joueur : Kyrie Irving. La star des Nets de Brooklyn ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19.

La NBA ne l'impose d'ailleurs pas. Mais son club vient de l'écarter des parquets et de suspendre partiellement son salaire. "C'est son choix", estime Evan Fournier. "Personnellement, je n'aurais pas fait ça, mais c'est son choix. On a rien d'autre à dire. C'est une décision qui est personnelle et tant qu'il est en accord avec les répercussions de cette décision, ce n'est pas un problème", juge le joueur français.

