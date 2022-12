Mbappé : ce qu'il faut retenir de sa première prise de parole, jamais anodine, depuis le Mondial

Déjà de retour sur les pelouses de Ligue 1 et toujours aussi incontournable avec le PSG. 10 jours après son triplé mais sa défaite en finale de Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France face à l'Argentine (3-3 après prolongation, 4 tirs au but à 2), Kylian Mbappé a signé le but de la victoire pour Paris face à Strasbourg sur un penalty obtenu et transformé à la 96e minute (victoire 2-1 du leader), mercredi 28 décembre.

L'attaquant de 24 ans (il a fêté le 20 décembre) s'est présenté devant les micros à la fin du match, pour livrer sa première prise de parole depuis le Mondial. Et quand Mbappé parle, ce n'est jamais anodin. Il avait des messages à faire passer, une mise au point pleine de maturité sur tous les dossiers pour définitivement tourner la page, à commencer par la déception du Mondial : "C'était des heures compliquées (...) Je pense que ça ne va jamais se digérer, je ne vais jamais le digérer".

Et pour faciliter la digestion, le numéro 10 des Bleus voulait revenir très très vite à la compétition : "On a échangé toute la Coupe du monde avec le coach, et avant la finale je lui ai dit que je reviendrai peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et que je ne voulais pas aller en vacances tout de suite, je voulais continuer à jouer parce qu'on a des matches importants".

Il faut toujours rester bon joueur Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a également évoqué son coéquipier champion du monde, Lionel Messi. "J'ai discuté avec lui après le match un tout petit peu. Je l'ai félicité parce que voilà, c'était la quête d'une vie pour lui (...) Il faut toujours rester bon joueur". Bon joueur, pas comme les Argentins qui pour certains ont fêté leur titre en moquant Kylian Mbappé. "Les célébrations, c'est pas mon problème. Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles".

Prise de parole simple, claire, nette et précise, et les yeux pleinement tournés désormais vers la Ligue 1 et la Ligue des champions au mois avec le PSG. Paris recevra le Bayern Munich en 8e de finale aller le mardi 14 février (21) au Parc des Princes, avant de se rendre en Allemagne le mercredi 8 mars pour la manche retour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info