Mbappé sur la Coupe du monde au Qatar : "Je pense que je ne vais jamais le digérer"

L'attaquant vedette a offert la victoire à son club à la dernière minute sur penalty, alors que le PSG était réduit à 10, à la suite de l'expulsion de Neymar. Dix jours seulement après la défaite en finale de Coupe du monde face à l'Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2), le Français était déjà titulaire, au contraire de son coéquipier, Leo Messi, laissé au repos.

Kylian Mbappé a eu d'abord eu l'occasion de revenir sur cette finale : "Je pense que je ne vais jamais le digérer", a-t-il admis, parlant d'"heures compliquées". Néanmoins, "comme je l'ai dit aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection, ce sont deux situations bien différentes", a-t-il indiqué à l'issue du match contre Strasbourg.



Le buteur de 24 ans avait surpris en revenant dès la fin du Mondial à l'entraînement. "On a parlé avant la finale et j'ai dit au coach que je reviendrais, peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et je voulais continuer à jouer, parce qu'on a deux matches importants", a-t-il expliqué ce mercredi.

Mais la réponse que l'on attendait le plus est celle par rapport aux moqueries et insultes dont il a fait l'objet par les joueurs et les supporters argentins : "Les célébrations, ce n'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "J'ai discuté avec (Leo Messi) après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info