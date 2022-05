Le nouvel échec des Citizens en Ligue des champions, en demi-finale face au Real Madrid alors qu'ils menaient 5-3 sur l'ensemble des matches aller et retour à la 89e minute du deuxième acte, a-t-il convaincu Pep Guardiola de s'attacher les services d'un véritable numéro 9 pour la saison prochaine ? Selon plusieurs sources, Erling Haaland serait sur le point de s'engager avec Manchester City.

Convoité par les plus grandes formations européennes, régulièrement comparé à Kylian Mbappé pour sa précocité (21 ans pour le Norvégien, 23 pour le Français), ses statistiques et son sang-froid face au but, le grand blond (1,94 m) du Borussia Dortmund aurait même déjà passé sa visite médicale avec les Sky Blues, en toute discrétion, à Anderlecht. L'officialisation de son transfert devrait intervenir dans les prochains jours.

Attiré par le Borussia en décembre 2019 contre près de 20 millions d'euros après un passage tonitruant de quelques mois sous les couleurs Red Bull Salzbourg (29 buts en 27 matches), l'avant-centre gaucher est aujourd'hui estimé à 75 millions d'euros. Erling Haaland, qui a débuté chez les professionnels avec Bryne puis Molde en Norvège, a inscrit 85 buts en 88 rencontres avec Dortmund.

Son père a joué pour City

Un élément a sans doute pesé dans le futur choix du meilleur buteur de la Ligue des champions 2020-2021 (10 réalisations) : son père Alf-Inge Haaland a joué pour Manchester City entre 2000 et 2003 (38 matches, 3 buts). Erling est lui-même né en Angleterre, à Leeds, le 21 juillet 2000, avant que toute la famille ne revienne en Norvège.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info