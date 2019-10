Ballon d'Or féminin 2019 : découvrez la liste des nommées

publié le 22/10/2019 à 17:25

Qui succèdera à Ada Hegerberg cette année ? Ce lundi 2 décembre 2019, au Théâtre du Châtelet, la première lauréate du Ballon d'Or féminin léguera son titre à une des 20 footballeuses nommées.

Cette année,Tobin Heath, Rose Lavelle, Alex Morgan et Megan Rapinoe, les grandes gagnantes de la Coupe du monde de football 2019 dominent la liste, avec Megan Rapinoe donnée comme favorite.

On retrouve également les Françaises Amandine Henry, Sarah Bouhaddi et la cinquième meilleure buteuse de la coupe du monde 2019, Wendie Renard. Les footballeuses de l'OL, gagnantes de La ligue des champions, sont nombreuses dans cette liste, puisque Ada Hegerberg est de nouveau nommée au côté de sa coéquipère allemande Dzsenifer Marozsan et l'anglaise Lucy Bronze.

Au théâtre du Châtelet, trois Françaises, mais également trois Néerlandaises, avec Lieke Martens, Viviane Miedema et Sari van Veenendal. Trois footballeuses aussi du côté de la Suède : Nilla Fischer, Sofia Jakobsson et Kosovare Asllani, arrivées troisième en coupe du monde, seront aussi de la partie. Elles seront aux cotés de l'Australienne et meilleure buteuse de l'histoire de la ligue professionnelle des USA et d'Australie, Sam Keer, la Brésilienne et meilleure buteuse de l'histoire, Marta, la Meilleure buteuse du Championnat d’Angleterre de football 2017/2018 Ellen White et la Meilleure joueuse UEFA 2018, Pernille Harder.