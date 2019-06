et AFP

publié le 20/06/2019 à 17:44

Surnommée "Pelé en jupe" par le "Roi" lui-même, Marta dispute peut-être son dernier Mondial féminin à 33 ans. Avec la sélection brésilienne, la joueuse d'Orlando Pride (États-Unis) a disputé deux matches en phase de groupe. La native de Dois Riachos a fait trembler les filets à deux reprises, face à l'Australie (défaite 3-2) et contre l'Italie (victoire 1-0).

L'attaquante brésilienne est devenue mardi 18 juin, grâce à son but face à l'Italie, l'unique détentrice du record de buts marqués en Coupe du monde de football, hommes et femmes confondus, avec 17 réalisations en cinq éditions. Elle a inscrit sur penalty (74e) contre l'Italie, dans le dernier match de poule du Brésil à Valenciennes, un 17e but dans la compétition reine, dépassant d'une unité l'Allemand Miroslav Klose (16 buts en 4 éditions).

Chez les filles, elle devance l'Allemande Birgit Prinz (5 éditions) et l'Américaine Abby Wambach (4 éditions), 14 buts chacune, puis Michelle Akers, également ancienne internationale de l'équipe des États-Unis qui a mis 12 buts de 1991 à 1999.

Discrète depuis le début du Mondial 2019

Toutefois, la capitaine de la sélection brésilienne a réalisé un début de Mondial très discrèt, bien loin de son niveau habituel. Malgré cela, elle conserve encore une chance de se hisser pour la première fois sur le toit du monde avec la Seleçao.

La Brésilienne, élue six fois meilleure joueuse du monde (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2018), pourrait se dresser sur le chemin de la France en 8e de finale. Et pourquoi pas améliorer son record au détriment des Bleues.