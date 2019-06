Coupe du Monde féminine 2019 : Wendie Renard s'est sentie "comme une conne"

publié le 13/06/2019 à 07:43

Les filles de l'équipe de France ont ce matin un pied en huitième de finale de la Coupe du Monde après leur victoire 2-1 face à la Norvège mercredi 12 juin. Un soulagement après le but contre son camp inscrit par Wendie Renard, alors que les Bleues menaient 1 à 0.



"Dans ces situations-là vous vous sentez seule, même comme une conne limite. Mais les coéquipières ont été là pour moi et ça démontre tout simplement la force du collectif. Après, ça fait partie du football et c'est ça qui me permet de garder les pieds sur terre", a réagi Wendie Renard après la rencontre.

Heureusement, les joueuses de Corinne Diacre ont finalement arraché la victoire grâce à un penalty transformé par Eugénie Le Sommer. Pour s'assurer une place dans les 8es de finale, l'équipe de France n'aura besoin que d'un nul face au Nigeria le 17 juin prochain à Rennes.